Бизнесмену-педофилу, который платил детям за молчание, на судах сопутствует удача

Анатолия Ястрембского осудили за сексуальное насилие над детьми. Фото: Личный архив

Новосибирский бизнесмен получил приговор за сексуальное насилие над детьми. Однако вместо колонии отсиживается в следственном изоляторе. Более того, находясь в камере СИЗО, 41-летний Анатолий Ястрембский затеял гражданское дело и пытается отсудить недвижимость на колоссальную сумму.

Материал «КП» - Новосибирск» об этом вызвал широкий резонанс. Мы продолжаем следить за развитием событий.

Уголовник-комбинатор

Свое преступление Ястрембский совершил еще в 2015 году. Затащил в гараж двух проходивших мимо мальчишек и надругался над ними. Когда все закончилось, всучил детям 3 тысячи рублей и пригрозил убийством, если расскажут кому-то о случившемся.

Потом, когда началось следствие, адвокат Ястрембского уговаривала свидетеля пожалеть преступника. А сам педофил всячески изворачивался, пытаясь уйти от ответственности на суде.

Из соображений этики не будем приводить подробностей преступления, которые вскрылись на суде. О мерзости содеянного можно судить даже по тому, как все сказалось на детях. Им пришлось лечить психические расстройства.

Несмотря на то, что со дня преступления прошло 5 лет, Ястрембский находится не в колонии, а в следственном изоляторе. По информации, которой располагает «КП» - Новосибирск», он целенаправленно манипулирует законом, чтобы оставаться в более привлекательном для него месте.

Преступник казался благополучным семьянином и успешным человеком. Фото: Личный архив

Метод таков: преступник сознательно становится фигурантом уголовных дел о клевете. Со временем такие дела заканчиваются примирением сторон без всякого наказания. Но пока их разбирают, Ястрембский остается в следственном изоляторе.

- Данный осужденный отбывал наказание в одной из исправительных колоний региона, в настоящее время на основании статьи 77.1 Уголовно-исправительного кодекса РФ переведен в следственный изолятор, - подтверждает начальник пресс-службы ГУФСИН России по Новосибирской области Юлия Перемитина. - Согласно этой статье при необходимости участия осужденного в судебном разбирательстве в качестве свидетеля, потерпевшего или обвиняемого он может быть по определению суда или постановлению судьи оставлен в следственном изоляторе либо переведен в следственный изолятор из исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьмы.

Однако есть ли такая необходимость? Имеются ли веские основания держать педофила именно в СИЗО? Во-первых, обвинения в клевете выглядят фиктивными, и очень странно, что Ястрембскому это сходит с рук. Во-вторых, если и вести по ним следствие, то нахождение фигуранта именно в изоляторе вряд ли требуется.

- Как видно из данных сайта ГАС «Правосудие», Ястрембский усиленно судится, но делает это в рамках уголовных дел по единственной статье - «Клевета». И раз он по-прежнему остается в СИЗО, видимо, идет расследование этих дел. Но расследовать там явно нечего, и личное участие подозреваемого в этой категории дел, по большому счету, сводится к нулю, - считает юрист Константин Зиновьев. - По какой причине органы исполнительной системы и следствия раз за разом оставляют Ястрембского в СИЗО по абсолютно надуманным делам, остается загадкой. Тем более что сейчас есть возможность обеспечить явку лица благодаря системе конференц-связи.

Отказались изучить доказательство

Именно по конференц-связи из СИЗО Ястрембский участвует и в других процессах. Он не только уголовный осужденный, но и истец по гражданскому иску.

Когда против педофила возбудили дело, его жена обратилась к знакомому московскому бизнесмену Михаилу Плотникову. Заверила, что мужа оклеветали, что он скоро законно освободится, и попросила помочь с решением денежной проблемы. Взамен на финансирование «спасения» мужа предложила взять в залог часть принадлежащей Ястрембскому недвижимости - восемь квартир.

- Оформить сделку она предложила договорами купли-продажи. Было, правда, условие, что некоторые из квартир не для продажи третьим лицам и Ястрембские потом выкупят их обратно. Даже договорились, что за большую сумму. У меня было желание помочь семье, а также возник интерес к предложению с финансовой точки зрения. В зачет оплаты квартир я передал Елене Ястрембской 56 миллионов рублей, - объясняет Плотников. - Ястрембская говорила, что арендовала банковскую ячейку и хранит деньги там.

Однако после приговора Ястрембский подал иск - потребовал признать сделку о продаже квартир Плотникову недействительной. Якобы он отписывал квартиры фиктивно, чтобы самому избавиться от богатства во время пребывания в СИЗО. И суд вернул недвижимость Ястрембским...

Суд отказался изучать переписку, которая подтверждает права Плотникова на недвижимость.

Кассация отменила это решение, и дело вновь поступило на рассмотрение в Новосибирский областной суд. Тот самый, что до этого вынес решение в пользу истца.

- Поведение судей, на мой взгляд, очень странное. Например, в прошлый раз суд отказался приобщить к делу переписку в WhatsApp, которая подтверждала законное право Плотникова на квартиры, - недоумевает юрист Зиновьев, который представляет интересы московского предпринимателя. Странным находит он и особенность иска: - Ястрембский отказался от претензии в отношении одной из квартир, но квартиры не случайной, а находящейся в собственности матери работника аппарата суда. Плотников законно продал ее, будучи собственником, но Ястрембский мог претендовать на нее так же, как претендует на остальные. Его отказ от иска был безусловно принят судом, хотя основание приобретения этой квартиры было точно таким же, как и остальных. Считаю, что нынешняя принадлежность этой квартиры является причиной, по которой Новосибирский областной суд не может рассмотреть дело объективно.

Странности судопроизводства

Зиновьев тоже считает, что рассмотрение дела должно быть выведено за пределы региона, чтобы судьи были максимально беспристрастны. Юрист обратился с заявлением об отводе состава суда. Он перечислил еще целый набор замечаний, которые подвигли к этому.

- Очередное рассмотрение дела было назначено на 9.00, а в направленной Плотникову повестке было указано время 9.30. В повестке и определении указано, что судебное заседание состоится в одном зале, а на сайте ГАС «Правосудие» - в другом. Считаю, эти факты указывают на явную заинтересованность суда в нарушении прав на защиту и в исходе дела, - возмущается Зиновьев. - Как следует из определения кассации, Новосибирский областной суд, рассматривая дело, допустил ряд грубейших нарушений. Эти нарушения говорят как минимум о халатном отношении к делу. И вызывают серьезные сомнения в беспристрастности суда.

Когда юрист заявил отвод, судейская коллегия на четверть часа ушла в совещательную комнату, после чего вышла с отказом. Зиновьев говорит, что по практике работы апелляции это нетипично долго. Показалось это странным и Плотникову. Сам по себе факт такого совещания вполне законен, но у участников дела вызывает неприятные версии.

- Такое ощущение, что это было время для консультаций и получения инструкций откуда-то сверху, что совершенно непозволительно для суда, - рассуждает Зиновьев.

Его очень смущает, что судьи вновь и вновь отклоняют ходатайства. Тем более в деле с истцом-уголовником, который уже продемонстрировал свое умение манипулировать законом. И у которого, к слову, до этого были еще три уголовные судимости.