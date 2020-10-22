Сверхзащита от взрыва: три новосибирские ТЭЦ реализовали проекты для промбезопасности

Фото предоставлено пресс-службой СГК

Это специальные противопожарные кассеты, их устанавливают на оборудование пылеприготовления, где уголь измельчается перед сжиганием в котле. Общий объем вложений в проекты — 54 млн рублей.

Кассеты для трех ТЭЦ

«Устройства нужны на этапе, когда идет измельчение каменного угля до пылевидного состояния — для лучшего горения. Возникает взрывоопасная смесь, от которой нужно дополнительно защитить людей и оборудование», — пояснил журналистам 22 октября в ходе пресс-тура на ТЭЦ-2 директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Колмаков.

На ТЭЦ-4 монтаж огнепреградителей подрядчик — НПП «Шахтпожсервис» — выполнил полностью в августе этого года: 80 защитных устройств установлены на взрывных предохранительных клапанах пылеприготовительной системы восьми котлов.

На ТЭЦ-2 специалисты подрядчика выполнили монтаж 18 из 36 огнепреградителей на оборудовании пылеприготовительных систем трех котлов. Завершить работы планируют до конца октября.

А на Барабинской ТЭЦ, которая отапливает Куйбышев, проект будет реализован за два года. В октябре этого года специалисты спроектировали, установили и ввели в строй 48 огнепреградителей на оборудовании двух котлов. В следующем году компания закупит и смонтирует на станции еще 24 комплекта огнепреградителей на один котлоагрегат. Этот проект войдет в инвестпрограмму 2021 года.

На котлоагрегатах ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 такие устройства для защиты от взрыва и пожара работают уже несколько лет.

Огнепреградитель на одном из котлов Новосибирской ТЭЦ-2. Фото предоставлено пресс-службой СГК.

Как работали без огнепреградителей

Огнепреградители представляют собой специальные кассеты, содержащие внутри гофрированные и плоские пластины из нержавеющей стали. Они гасят сильное пламя и воздушную ударную волну, которые могут возникнуть при возгорании угольной пыли.

Принцип действия: идет интенсивный теплообмен между газовоздушным потоком и стенками узких каналов внутри кассеты. В результате температура потока смеси газа и воздуха уменьшается до безопасного значения.

Огнепреградители — это не единственная защита. Они дополняют взрывные предохранительные клапаны. Клапаны предотвращают повышение внутреннего давления при воспламенении угольной пыли.

Кассеты — следующий уровень защиты для людей в цехе. Огнепреградители устанавливают с наружной стороны мембраны клапанов.

«У нас, к счастью, не было травматизма персонала взрывной волной. Но надо и на будущее полностью исключить такую опасность, как и риск повреждения оборудования», — отметил Андрей Колмаков.

Установка огнепреградителей — один из проектов инвестпрограммы на ТЭЦ СГК в Новосибирской области, наряду с другими направлениями программы: поддержанием мощностей станций и защитой окружающей среды.