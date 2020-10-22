Школьные каникулы - повод повторить правила электробезопасности с детьми

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В этом году по решению оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции в Новосибирской области они продлятся две недели.

Энергетики АО «РЭС» считают своим долгом напомнить об электробезопасности в преддверии дней каникулярного отдыха.

К сожалению, усложнившаяся в последнее время эпидемиологическая ситуация и введение очередных ограничений не позволили энергетикам в полной мере развернуть масштабную профилактическую работу в учебных заведениях Новосибирской области. Однако в течение первой четверти специалистам акционерного общества «Региональные электрические сети» все же удалось провести в регионе ряд профилактических мероприятий с подрастающим поколением в рамках социальной кампании в поддержку Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Уроки электробезопасности и энергосбережения посетили более 300 школьников.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В период каникулярного отдыха родителям тоже стоит задуматься о детской электробезопасности и рассказать детям о том, какую опасность таят в себе электроустановки во дворах или протянувшиеся вдоль улиц линии электропередачи, а также о самых элементарных правилах обращения с электричеством в быту.

Традиционно в дни каникул дети остаются дома одни или гуляют на улице без присмотра взрослых, именно в это время происходит всплеск случаев электротравматизма, обусловленных грубыми нарушениями правил электробезопасности.

Большую методическую помощь в профилактических беседах родителям могут оказать информационные ресурсы АО «РЭС». На официальном сайте компании www.eseti.ru имеется раздел «Профилактика электротравматизма», содержащий всю необходимую информацию по профилактике детского травматизма. Там же можно скачать материалы наглядной агитации, выполненные в виде красочных листовок-комиксов и плакатов. Имеется и ссылка на официальный YouTube-канал Общества, где в плейлисте «Профилактика электротравматизма» собраны поучительные короткие анимационные ролики для детей и взрослых, наглядно демонстрирующие, к чему приводят шалости с электричеством и беспечное отношение к нему.

Энергетики в отсутствие живого общения с учащимися в ходе проведения уроков, лекций и классных часов по теме электробезопасности тем не менее продолжают вести профилактическую работу в средствах массовой информации, регулярно размещая информационные материалы в районных и городских газетах и на посещаемых интернет-ресурсах.

АО «РЭС» в очередной раз обращает внимание родителей и всех взрослых на необходимость соблюдать правила электробезопасности.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Категорически запрещается:

• проникать в трансформаторные подстанции, открывать дверцы электрических устройств;

• влезать на опоры и играть под линиями электропередачи;

• делать селфи, снимать видео на территории электроустановок и вблизи ЛЭП;

• бросать что-либо на провода, запускать воздушного змея;

• приближаться к оборванному проводу линии электропередачи, свисающему или лежащему на земле, на расстояние ближе 8 метров;

• пользоваться электроприборами без разрешения взрослых.

Во всех случаях поражения человека электрическим током необходимо срочно вызвать врача и позвать взрослого.

Для предупреждения людей об опасности поражения электрическим током на наружных частях электроустановок и ограждениях вывешиваются знаки «Осторожно! Электрическое напряжение» (треугольник с черной каймой, на желтом фоне которого нанесена черная стрела-молния), таблички «Не влезай! Убьет», «Стой! Напряжение» и другие (как правило, это прямоугольные таблички с красной каймой, знаком «молния» и красными буквами на белом фоне).

Обязательная задача взрослых - показать предупреждающие знаки детям и объяснить их значение.

Если вы стали очевидцем нарушения правил электробезопасности - не оставайтесь безучастными! Заметив детей, играющих на территории электроустановок, не проходите мимо и примите меры по их выводу из опасной зоны.

При обнаружении оборванных, провисших или касающихся элементов опор проводов, открытых электрощитовых, трансформаторных подстанций стоит немедленно сообщить об этом по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции, либо по телефону 051 единой диспетчерской службы в городе Новосибирске.