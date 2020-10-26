Эко за счет бюджетных средств в клиническом госпитале «Авиценна»

Фото: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА».

С 2014 года Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» работает по программе обязательного медицинского страхования, которая позволяет делать ЭКО по ОМС, за счет бюджетных средств.

Для получения направления жителям Новосибирска и Новосибирской области необходимо обратиться в Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции. С собой нужно иметь следующий пакет документов: направление врача акушера-гинеколога на консультацию; выписку из медицинской карты пациента; копию документа, удостоверяющего личность пациента; копию документа, удостоверяющего личность партнера; копию полиса обязательного медицинского страхования пациента; копию страхового свидетельства (СНИЛС) пациентки.

Фото: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА».

Напомним, что центр вспомогательных репродуктивных технологий Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» исторически является первой в Новосибирске клиникой, занимающейся вопросами комплексного лечения женского и мужского бесплодия. За годы работы отделения репродуктивного здоровья «АВИЦЕННА» на свет появились более 7000 малышей.

Результатов, сопоставимых с результатами ведущих мировых центров репродукции, позволяют добиваться профессионализм врачей, внедрение самых прогрессивных технологий и комплексный подход. Частота наступления клинической беременности в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) составляет 47%.

С дополнительной информацией по лечению бесплодия методами ВРТ и информацией по получению направления на ЭКО по ОМС можно обратиться к врачам клинического госпиталя «АВИЦЕННА» в рамках акции «Второе мнение». С условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте.

Фото: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА».

Получить более подробную информацию или задать интересующий вас вопрос вы можете по телефону единой справочной службы (383) 223-10-24.

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА»:

• ул. Коммунистическая, 17/1

• ул. Коммунистическая, 17/ул. Урицкого, 2

• Красный пр-т, 14/1

• пр-т Димитрова, 7

avicenna-nsk.ru

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АО Медицинский центр «АВИЦЕННА», ОГРН 1025402478782

Клиника внесена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы по оказанию специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС. Реестровый номер 540329. Лицензия ЛО-54-01-005318 от 25.02.2019, лицензия ФС-54-01-002205 от 30.07.2019 выдана АО Медицинский центр «АВИЦЕННА».

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