Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 23 октября 2020 года: зараза унесла жизни 548 сибиряков

Новый перинатальный центр перепрофилируют под инфекционный госпиталь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 23 октября 2020 года: за минувшие сутки врачи выявили 180 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей Новосибирской области. Всего с начала вспышки коронавируса в регионе заболели 15686 человек. Новосибирская область занимает 22-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

COVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ

В Новосибирской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 14 детей. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии COVID-19 был выявлен у 980 детей. В детской больнице №3 находятся 74 маленьких пациента с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

ШЕСТЬ СМЕРТЕЙ ЗА СУТКИ

Оперативный штаб сообщил о смерти шести пациентов за прошедшие сутки. Среди новых жертв COVID-19 оказались двое мужчин в возрасте 57 лет и 68 лет, и четыре женщины в возрасте 54 года, 65 лет, 66 лет и 80 лет. Всего с начала эпидемии скончались 548 пациентов.

В отделениях реанимации пребывают 118 человек, уточнили в оперштабе. Не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ 29 пациентов.

НОВЫЕ ГОСПИТАЛИ

Минздрав Новосибирской области срочно открывает новые инфекционные госпитали в больницах. Губернатор Андрей Травников заявил, что масштаб второй осенней волны коронавируса в Новосибирской области больше, чем мы переживали весной. Поэтому новый перинатальный центр, возможно, станет ковид-центром на 220 коек.

ШТРАФЫ ЗА МАСКИ

Суд выписал гипермаркету штраф на 130 тысяч рублей за то, что кассир обслуживала покупателей без маски — это выявила проверка магазина. Кроме того, торговый зал и холодильник плохо мылись, а кассир работал без одежды и головного убора.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 180 человек

Количество пациентов в реанимации: 118 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей и санитарных мер.

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