В Новосибирске разработали игру о Великой Отечественной войне

ВПК «Союз» проверяют свои знания на игре. Фото: Евгения МОРЕВА

Кто сказал, что учить историю родной страны можно только на школьных уроках? Запоминать важные события можно и в игре. Такая уже появилась в Новосибирске: она рассказывает о Великой Отечественной войне. Все самое интересное о новой разработке - в нашем материале.

От блокады Ленинграда до Сталинградской битвы

Образовательная платформа «Великая Отечественная война» представляет собой урок-игру на тему Великой Отечественной войны. Она была разработана и выпущена на средства гранта Президента Российской Федерации перед началом учебного года. В ее основе - технология дополненной реальности, сочетание элементов настольной и мобильной игр. Это позволяет участникам за считаные секунды «отправиться в прошлое», в события военных лет.

Игра включает два временных периода, в каждом - три тематических блока: 1941 год (контрнаступление под Москвой, подвиг подольских курсантов, оборона Брестской крепости) и 1942 год (битва за Севастополь, Сталинградская битва, Блокада Ленинграда). Первыми попробовали ее пройти воспитанники Сибирского авиационного кадетского корпуса имени А. И. Покрышкина.

Руководители военно-патриотических клубов не отстают от курсантов. Фото: Евгения МОРЕВА

В начале сентября первые игровые сессии для курсантов военно-патриотических клубов прошли на базе ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» как живой урок истории. Провела игру Ольга Королева, эксперт отдела информационно-пропагандистской и учебно-методической деятельности центра патриотического воспитания города Новосибирска. При прохождении серии участники «путешествовали в прошлое», отвечали на вопросы увлекательной викторины, изучали стратегию, вспоминали героев своей страны и воинов-победителей.

- Было очень интересно и динамично. Мы смотрели ролики и проходили игру. Удобно, что у детей есть выбор: три уровня сложности вопросов. Бросив кубик, ребенок определяет степень трудности: легкий (знание школьной программы), средний и сложный. Включены вопросы как общего плана по истории, так и вопросы более узкого направления, касающиеся определенного периода или определенного события. Некоторые задания вызвали затруднение даже у взрослых участников. У детей наиболее сложные вопросы вызвали самые яркие эмоции и запомнились лучше. Школьники узнали информацию, которую не найти в учебнике или в общей литературе, - поделилась своими впечатлениями Ольга Королева.

Члены ВПК «Стрижи» думают над следующим ходом. Фото: Евгения МОРЕВА

В игре под ее руководством участвовали курсанты военно-патриотических клубов Новосибирска и Оби, а также их руководители. Время проведения живого урока, как и стандартного, - 45 минут. Но если играть во внеурочное время, с друзьями, на игру может уйти и час, и больше, ведь нужно пройти девять туров и ответить на все вопросы. Наиболее оптимальное количество участников - 15 - 20 человек. Игра интерактивная, поэтому ведущему нужно не просто читать вопросы, а подстраиваться под аудиторию в зависимости от того, сложно участникам или слишком просто.

- Безусловно, это командная игра. Для обсуждения вопроса у участников есть время, за которое они должны договориться между собой, выбрать один из вариантов ответа и продумать его дальнейшую презентацию. Это наглядно показывает умение взаимодействовать в команде и договариваться, - считает Ольга Королева.

Курсанты ВПК «Экипаж» обсуждают игровое задание. Фото: Евгения МОРЕВА

Скачай на телефон!

Данный этап - часть большого проекта, который охватывает историю всей Великой Отечественной войны. Так что если пока участники игры могут узнать много важной информации про самые тяжелые 1941 и 1942 годы, когда страна несла серьезные потери каждый день, то дальше контент будет расширяться.

К слову, игра с дополненной реальностью разработана в приложении «QR-код». Ее можно скачать на телефон - и получить всю информацию в виде текста или видеоролика.

Специалисты Центра патриотического воспитания Новосибирской области готовы провести игру в образовательных организациях Новосибирской области. Чтобы стать участником, нужно только заполнить заявку на сайте центра: patriotnso.ru.

Подготовиться к игре можно на платформе великая-отечественная.рф благодаря видеороликам. Также на сайте можно проверить свои знания, пройдя викторину на выбор: по событиям 1941 или 1942 года.