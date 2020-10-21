ЖК «Расцветай на Маркса»: комфортная жизнь на «новом» левобережье

ЖК «Расцветай на Маркса». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

На участке площадью более 12 гектаров полным ходом идет строительство ледовой арены, рассчитанной на 10 тысяч зрителей, и станции метро «Спортивная». Эти два объекта не только украсят город, сделают его инфраструктуру еще удобнее, но и поспособствуют повышению ценности и инвестиционной привлекательности жилья в этой локации.

Строящийся ЛДС и станция метро - масштабные проекты для Новосибирска. Вокруг огромного спортивного сооружения раскинется благоустроенный парк. Кроме того, планируется расширить транспортную сеть и облагородить подъездные пути.

Рядом с новыми знаковыми объектами Новосибирска расположен ЖК «Расцветай на Маркса», отвечающий всем актуальным тенденциям рынка недвижимости и представлениям о комфортном жилье.

В 25-этажном доме № 1 нового комплекса все квартиры уже проданы, что говорит о востребованности жилья от известного новосибирского застройщика. Квартиры в ЖК можно приобрести в домах № 2 и 3, строящихся при участии ПАО «Сбербанк» по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Срок сдачи новостроек № 2 и 3 ЖК «Расцветай на Маркса» - четвертый квартал 2022 года.

ГК «Расцветай» предлагает не просто квадратные метры, а стиль жизни. Жить в ЖК «Расцветай на Маркса» - значит каждый день быть в ритме большого города. Это единственный комплекс «комфорт+», в 5 минутах от станции метро «Студенческая», дойти до которой можно не переходя дорогу. В радиусе 350 метров нет такого гармоничного сочетания уединенной внутриквартальной атмосферы с развитой транспортной инфраструктурой левобережья. Рядом с домом два вуза: НГТУ и СибУПК. В пределах квартала - супермаркеты, аптеки, банки, детские сады, школы, гимназии, поликлиники, спортивные центры, кинотеатр и областная больница. 10 минут на транспорте до ТРЦ «Мега» с гипермаркетами «АШАН» и «ИКЕА».

На верхних этажах домов № 2 и 3 ЖК «Расцветай на Маркса» расположены видовые квартиры. Преимущество жилого комплекса: он построен так, что каждый сможет наслаждаться той панорамой, которая ему по душе. В квартирах, выходящих окнами на восток, открывается вид на Обь, Бугринский мост, Михайловскую набережную и стильную архитектуру правого берега. Новоселы, которые приобрели жилье на западной стороне, смогут любоваться урбанистическим пейзажем и наблюдать за динамичной жизнью левобережья.

В ЖК «Расцветай на Маркса» в доме №2.2 более 8 планировочных решений. Широкие светлые комнаты, просторные кухни, зонирование жилого помещения на общие и приватные зоны, предусмотренные места для хранения сезонных вещей - все это делает жилье в новом ЖК комфортным и востребованным на рынке недвижимости.

Дизайн-проект трехкомнатной видовой квартиры в ЖК «Расцветай на Маркса» площадью 77 квадратных метров. Это оптимальный вариант для семей с детьми. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Квартиры в ЖК «Расцветай на Маркса» можно приобрести по ипотечной ставке от 5,85%*.

ГК «Расцветай» приглашает всех желающих на экскурсии по жилому комплексу. Предварительная запись по телефону (383) 255-88-22.

Центральный офис продаж: Новосибирск, ул. Фрунзе, 228, офис № 1

Офис продаж на объекте: Новосибирск, ул. К. Маркса, 28, к. 1

Телефон (383) 255-88-22

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Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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