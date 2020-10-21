Депутаты просят сохранить выплаты пенсионерам из села

Александр Мухарыцин (слева). Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Заседание постоянной комиссии по социальной политике и образованию Совета депутатов города Новосибирска состоялось 13 октября. Народные избранники рассмотрели проект обращения Совета депутатов города Новосибирска к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Данный проект представил автор инициативы - депутат Совета депутатов города Новосибирска от фракции «Единая Россия» Александр Мухарыцин.

Помочь сельчанам

Итак, в обращении обозначены две меры поддержки для пожилых людей. Первая - сохранение сельских выплат для пенсионеров, которые переехали из деревни в город. Сейчас надбавка 25% к установленной фиксированной выплате к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим более 30 лет в сельском хозяйстве, положена при условии, что пожилые люди проживают в сельской местности. То есть согласно нынешнему законодательству пенсионер теряет эти средства, если переезжает в город.

- Но ведь зачастую причина такого переезда очень веская - состояние здоровья пожилого человека. В городе медицина развита лучше и вся инфраструктура в шаговой доступности, - объяснил на заседании Александр Мухарыцин.

Получается, что бабушки и дедушки переезжают жить туда, где о них могут позаботиться близкие, но при этом теряют немалые суммы. К примеру, надбавки в 2020 году для пенсионеров и инвалидов I и II группы составляют 1421 рубль, для III группы - 710 рублей.

«Им необходима наша поддержка»

Вторая мера поддержки, которую предлагают депутаты, - единовременные выплаты пожилым людям старше 65 лет в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой.

- Учитывая невысокие доходы пенсионеров, а также повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и стоимость лекарственных препаратов, считаю необходимым оказать дополнительную материальную поддержку лицам пенсионного возраста в виде единовременной выплаты в размере не менее одного минимального размера оплаты труда, - подчеркнул Александр Мухарыцин.

Пенсионерам такая помощь от государства пригодилась бы во время пандемии коронавируса: им нужно беречь здоровье, пить необходимые препараты, а это влечет большие затраты, которые для многих непосильны…

Николай Тямин (справа). Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Депутаты поддержали важную инициативу коллеги.

- Считаю данное обращение по поддержке пенсионеров абсолютно правильным, выверенным решением, - отметил заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска, депутат от фракции «Единая Россия» Николай Тямин. - В условиях, в которых мы сегодня находимся, нужно уделять людям старше 65 лет побольше внимания. Я считаю, также нужно обратиться и к муниципальным депутатам в ближайшие регионы и в города, входящие в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов, чтобы коллеги поддержали данный вопрос и транслировали этот опыт если не по всей России, то хотя бы по СФО.

Теперь дело осталось за малым: после заседания комиссии депутаты официально примут решение об обращении к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину на предстоящей сессии Совета депутатов города Новосибирска 28 октября 2020 года. И если инициатива будет принята, то пожилые люди получат серьезную поддержку со стороны государства.