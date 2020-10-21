Как в Новосибирске поддержат молодежь?

Александр Тарасов (второй справа) предлагает учредить гранты и в спорте. Фото: Евгения МОРЕВА

В Совете депутатов города Новосибирска состоялось заседание постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству. Депутаты обсудили ряд важных вопросов, наметили план работы комиссии на ближайшую пятилетку - обо всем самом важном читайте в нашем материале.

Гранты сибирякам

Один из самых обсуждаемых вопросов на заседании - грантовые конкурсы как эффективный инструмент поддержки и реализации молодежных общественных инициатив. Система предполагает многоуровневую работу с проектами: выявление, рост, конкурентная способность, интеграция в программную деятельность.

Уже более 10 лет реализуется конкурс социально значимых проектов в молодежной сфере «Парад идей». Конкурс привлекает молодых людей к решению вопросов городского значения, поддерживает их деятельность на основе развития общественных организаций. Появилась возможность реализации множества значимых для города проектов и мероприятий, таких как «Княжий двор», «Больничные клоуны НОС», «Привет, велосипед!». Все они получили возможность реализоваться после этапа поддержки идеи в интернете. С 17 февраля по 15 мая 2020 года была подана 71 заявка по разным направлениям: содействие развитию активной жизненной позиции, гражданско-патриотическое воспитание, создание комфортной среды проживания, формирование здорового образа жизни, деятельность студенческого самоуправления.

Отбор прошли 18 проектов, сейчас они находятся на завершающей стадии самореализации. Если через три года проект докажет свою жизнеспособность, продемонстрирует рост, то для его поддержки найдут финансирование в муниципальных программах. В настоящее время ведется активная работа с фондом президентских грантов.

Развиваем спорт

Однако создание комфортной среды, в которой будет развиваться молодежь, не единственная задача.

- Нужно оказывать грантовую поддержку и в сфере спорта. В культуре грантовая поддержка есть, в молодежной политике тоже есть, а в спорте - нет. Именно поэтому наша комиссия предложила управлению физической культуры и спорта изучить опыт работы в регионах, чтобы применить его в Новосибирске. Это поможет привлечь дополнительные деньги для проведения спортивных мероприятий. Надеюсь, сообща у нас получится воплотить данное предложение в жизнь, - сказал председатель постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов.

А это значит, что у новосибирской молодежи станет еще больше возможностей для развития и достижения самых высоких результатов.

Девушки и юноши получат отличную возможность для развития своих проектов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Важно

Что еще делают в городе?

Ирина Сергеевна Соловьева, председатель комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска, в своем докладе рассказала о ходе реализации государственной программы развития сфер молодежной политики. Программа рассчитана до 2021 года и направлена на успешную социализацию молодежи города. Для этого планируется вовлекать молодежь в социальную, экономическую и культурную жизнь Новосибирска.

Исполняют программу 22 учреждения молодежной политики. В связи с коронавирусом часть запланированных мероприятий проводились в онлайн-режиме, тем не менее работа велась по всем приоритетным направлениям молодежной политики.

Некоторые мероприятия даже получили преимущество, благодаря тому что были переведены в онлайн-формат. В апреле этого года состоялся V Фестиваль детско-юношеского семейного экранного творчества «Мультсемья» в режиме онлайн. В заочном этапе приняли участие 93 студии, было представлено более 200 фильмов, общее экранное время составило 12 часов. Фестиваль «Звездные имена Новосибирска» также проводился в онлайн-формате, прямой эфир посмотрели более 3 тысяч человек.