Повестка дня второй сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Сессия пройдет 28 октября. Фото: Влад КОМЯКОВ

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 902 «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение).

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (первое чтение).

3. О внесении изменений в Порядок управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 (первое чтение).

4. О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения маневренного фонда, принятое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 558 (первое чтение).

5. О внесении изменений в Положение о департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 (первое чтение).

6. О внесении изменений в пункт 3.3 Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1024 (первое чтение).

7. О внесении изменений в Положение об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 (первое чтение).

8. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (первое чтение).

9. О Положении о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию

10. О Положении о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству

11. О Положении о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению

12. О Положении о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству

13. О Положении о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству

14. О Положении о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности

15. О Положении о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству

16. О Положении о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике

17. О Положении о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей

18. О Положении о постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения

19. О создании комиссии Совета депутатов города Новосибирска по депутатской этике

20. Об утверждении председателя комиссии Совета депутатов города Новосибирска по депутатской этике

21. О назначении членов постоянно действующей специальной комиссии по Уставу города Новосибирска

22. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

23. О внесении изменения в пункт 1 решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1320 «О создании комиссии по присвоению звания «Почетный житель города»

24. О внесении изменения в пункт 1 решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1319 «Об утверждении состава комиссии по награждениям Почетной грамотой города Новосибирска»

25. О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов о включении в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периодов работы на должностях руководителей и специалистов в организациях, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2017 № 405

26. О внесении изменения в пункт 2 решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2018 № 616 «О комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

27. О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав комиссии по установлению тарифов

28. О делегировании депутата Совета депутатов города Новосибирска в состав городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты

29. О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав балансовых комиссий

30. О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, в состав комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска

31. О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав Редакционного совета периодического печатного издания «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и в состав Редакционного совета официального сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»

32. О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска

33. О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав комиссии по приватизации, комиссии по изменению назначения имущества, которое является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций

34. О депутатах Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

35. О внесении изменений в Положение об аппарате Совета депутатов города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 577

36. Об обращении Совета депутатов города Новосибирска к Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М. В.

37. Об изменении состава постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2020 № 9 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска»

38. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 926

39. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Разное:

40. О ситуации по распространению коронавирусной инфекции в городе Новосибирске и принимаемых мерах по противодействию коронавирусу и обеспечению населения медицинской помощью

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев