Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 20 октября 2020 года: полицейские прокомментировали историю с «отравленными» масками

В Новосибирске - очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 20 октября 2020 года. Заболеваемость продолжает расти, всего с начала эпидемии в Новосибирской области заразились 15136 человек. Общее количество излечившихся на две тысячи меньше. Новосибирская область занимает 23-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

НОВЫЙ АНТИРЕКОРД

В Новосибирской области всего за сутки заразились 157 человек, это новый рекорд по числу выявленных больных с коронавирусом. Среди заболевших оказались сразу 12 детей, всего с начала вспышки COVID-19 было 950 зараженных детей. Врачи госпитализировали в детскую больницу №3 50 детей с диагнозом «коронавирусная инфекция» или признаками опасного заболевания.

БОЛЕЕ 120 ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

Пять пациентов скончались от коронавируса в Новосибирской области. В минувшие сутки среди жертв оказались трое мужчин в возрасте 69 лет, 80 лет и 82 года, и две женщины в возрасте 65 лет и 78 лет. Общее число смертей от COVID-19 теперь составляет 533 человека.

Оперативный штаб сообщил о росте числа пациентов, которые оказались в больницах в тяжелом состоянии. В отделениях реанимации находятся 122 человека, к аппаратам ИВЛ подключены сразу 37 пациентов.

КОРОНАВИРУС В СПОРТЕ

Пять игроков и тренер ФК «Новосибирск» и массажист команды заболели коронавирусом. Согласно правилам футбольной лиги, заболевшие отстранены от спорта, и отправлены на карантин. Тесты остальных футболистов оказались отрицательными и они продолжают тренироваться.

ОТРАВЛЕННЫЕ МАСКИ — ФЕЙК

Полиция Новосибирска прокомментировала рассылку в соцсетях о раздаче якобы отравленных масок. Согласно тексту сообщения некие «волонтеры ходят по домам новосибирцев и бесплатно предлагают примерить маски. Человек подносит маску к носу и теряет сознание. Но правоохранители отрицают какую-либо опасность для горожан.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 157 человек

Количество пациентов в реанимации: 122 человека

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр «Красный факел» с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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