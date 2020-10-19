Новосибирских предпринимателей отправили… в школу

Фото предоставлено изданием Lidears Today.

Обучающая программа «E-commerc» для производителей прошла по инициативе министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Две недели предприниматели региона обучались интернет-продажам, объединялись в команды и выполняли различные задания.

- Мы благодарим Московских коллег, которые к нам приехали. Это компании AliExpress, OZON, для того чтобы обсудить возможности выхода локальных производителей на маркетплейсы. Также поддерживали нас и торговые сети супермаркетов. У нас в этом году более 30 спикеров выступили, - рассказала организатор проекта Анна Дмитриева.

Анна Дмитриева. Фото предоставлено Агентством деловых мероприятий.

Уникальные проект позволил бизнесменам не только получить важные советы в онлайн-продажах, но и обзавестись полезными знакомствами и понять, к какому направлению в своей нише уделить большее внимание. Будь это профессионализм сотрудников или оптимизация. Кто участвовали в проекте, зачем Новосибирску новый склад в 17 тысяч квадратных метров и закроются ли торговые центры в Новосибирске из-за развития онлайн-продаж - на эти и другие вопросы ответили в Минпромторге НСО.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ В УСЛОВИИ ПАНДЕМИИ

Начался наш разговор с важного вопроса:

- Почему темой «e-commerce» стали именно интернет-продажи?

- На повестку дня выходят новые форматы в условиях пандемии – возможность торговать в режиме онлайн. Эта тема не нова, так как она себя уже зарекомендовала. Но во время пандемии резко выросли запросы и возможности. И в этих форматах нужно уметь работать. Такой запрос был сформирован, и мы посвятили этому часть нашей программы, - объяснил глава Минпромторга НСО Андрей Гончаров.

Андрей Гончаров. Фото предоставлено изданием Lidears Today.

- Но если сегодня любому производителю легче уйти в интернет-продажи и сэкономить на аренде помещения, не уменьшается ли количество ТРЦ в Новосибирске? И как наш регион подстраивается под новую рыночную систему координат?

- Наша задача - создать условия для развития экономики и бизнеса. Пока нет тенденции резкого падении продаж из развития маркетплейса. Онлайн-торговля – это данность нашей реальности, и она никуда не денется.

ВЫСТРАИВАЕМ ДИАЛОГ

- Какие выгоды получает наш регион организовывая такие проекты как «Школа торговли»?

- Основное – стимулирование местного товаропроизводителя. Такой проект помогает выстроить диалог между производителем и представителями торговых сетей. Плюс, н такой площадке собираются отличные эксперты, которые помогают предпринимателю внести коррективы себя и зайти в торговую сеть, - рассказал заместитель министра Минпромторга НСО Максим Останин.

Максим Останин. Фото предоставлено изданием Lidears Today.

- Какие еще есть проекты в Новосибирской области, которые помогают региональным производителям?

- Наиболее востребованные среди производителей услуги - сертификация продукции, патентное исследование проводятся. А в этом году мы как раз произвели новую услугу «продвижение на маркетплейсах». Сейчас продвижение в онлайн-продажах протестируем пока на 30 предпринимателях, посмотрим, как работает и будем уже брать больше клиентов на маркетплейс, - подчеркнула руководитель центра поддержки предпринимательства Новосибирской области Алсу Зеленцова.

- В чем разница онлайн-ритейла в столицах и регионах?

- Онлайн-ритейл чувствует себя лучше, чем оффлайн начнем с этого. У нас меньше капитальных издержек. И тем более ни один оффлайн ритейлер не может предложить такое количество товарный номенклатуры, как онлайн. Мы предлагаем миллионы товаров. Ни одна полка магазинов этого не выдержит. Стоит отметить, что регионы более активны в покупках. Лично у нас, на Москву и Санкт-Петербург приходится всего 20% продаж, остальные 80% это регионы. Экономическая ситуация чуть ухудшилась, а онлайн-ритейл может себе предложить более дешевые товары, - ответил директор по взаимодействию с государственными органами компании AliExpress.

Фото предоставлено изданием Lidears Today.

К слову, бизнес-монстр OZON зимой 2021 года откроет в Новосибирске свой распределительный центр.

- Это будет один из крупнейших логистических центров в Новосибирской области. Предприниматели со всего Сибирского Федерального округа смогут привозить свои товары чтобы хранить их в нашем центре и с нашего склада реализовывать. Мы его строим в 17 тыс. кв.м, а далее его можно будет расширить до 50 000. И доставка с нашего склада будет осуществляться в течение одного-двух дней. Это значит, что жители Новосибирской области смогу получать свои товары уже на следующий день, - сказал руководитель направления по взаимодействию с органами власти компании OZON Александр Васильев. – Мы выбрали Новосибирск потому что это один из ключевых регионов, один из крупнейших городов и здесь большое число населения. И Новосибирская область очень интересна с точки зрения благоприятного инвестиционного климата.

А это значит, что в Сибири будет развиваться важный проект, опыт которого могут перенять новосибирские компании.