ЖК «Акация на Ватутина: жилье возле площади Маркса - от 10 200 рублей в месяц*

ЖК «Акация на Ватутина» строится быстрыми темпами. Фото предоставлено отделом продаж ЖК «Акация на Ватутина».

Сейчас в доме № 1 полным ходом ведется монтаж внутренних коммуникаций, окон и кирпичная кладка стен. Кроме того, ведутся работы по окрашиванию фасада дома. Яркие цвета ЖК «Акация на Ватутина» разбавят монотонность ежедневных пейзажей и станут настоящим украшением данной локации. В доме № 2 проводится монтаж перекрытия.

Дочерний бренд ГК «Расцветай» в классе «доступное жилье», девелоперская компания «Акация», за короткий период заявила о себе как о сильном игроке в этом сегменте, сдающем жилье раньше заявленного срока. В портфолио застройщика 17-этажный дом «Акация на Красногорской», сданный с опережением графика на 4 месяца.

ЖК «Акация на Ватутина» расположен на одной из центральных транспортных магистралей левого берега - улице Ватутина, соединяющей Ленинский и Кировский районы. В 5 минутах ходьбы от жилого комплекса, не переходя дорогу, остановка «Лыжная база», с которой до площади Маркса можно добраться примерно 20 маршрутами общественного транспорта. На автомобиле до метро можно доехать всего за 6 минут, а если в другую сторону, то уже через 3 минуты вы будете в ТРЦ «Мега». Кроме того, рядом с ЖК «Акация на Ватутина» выезд на Бугринский мост, благодаря которому без пробок можно добраться на правый берег, в центр Новосибирска. Еще одно преимущество ЖК - 576 парковочных мест. А это значит, что у будущих жильцов не будет проблем с парковкой автомобилей.

В строящемся жилом комплексе широкая ассортиментная линейка студий - от компактных (20,6 кв. м) до просторных (37,02 кв. м), а также три вида однокомнатных квартир (35,5 и 38,4 кв. м). Есть и двухкомнатные квартиры функциональной планировки (от 50,5 кв. м) и трехкомнатные студии (от 51 до 54 кв. м).

Дизайн-проект двухкомнатной квартиры-студии ЖК «Акация на Ватутина». Такое решение идеально подойдет молодым семейным парам. Фото предоставлено отделом продаж ЖК «Акация на Ватутина».

Для молодой супружеской пары будут комфортны для проживания двухкомнатные квартиры-студии площадью 46 кв. м. Это жилье свободной планировки, где можно предусмотреть просторную кухню-гостиную и оставить комнату под спальню и гардероб. Вполне современный и оптимальный вариант как по площади, так и по цене.

Для желающих переехать ближе площади к площади Маркса в ЖК «Акация на Ватутина» ежемесячный платеж по ипотечной программе «Господдержка-2020» составит от 10 200 рублей*.

Девелоперская компания «Акация» располагает собственным земельным фондом. В портфолио застройщика более 65 тыс. кв. м строящихся объектов.

Подробную информацию о ЖК «Акация на Ватутина» и других проектах застройщика можно узнать по телефону (383) 258-77-44.

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* Программа «Господдержка-2020». Стоимость квартиры-студии - 1,8 млн руб. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 20 лет. Первоначальный взнос - 20%.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607

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