Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 октября 2020 года: новый антирекорд по заболеваемости

Врачи не спасли еще четырех человек. Фото: МИнздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 октября 2020 года таковы: за сутки диагноз подтвердился у 149 человек - это новый антирекорд по заболеваемости для области, столь высоких показателей раньше не было. Всего с начала вспышки врачи выявили 14979 зараженных в регионе.

ЗАБОЛЕЛИ ЕЩЕ СЕМЬ ДЕТЕЙ

Увы, заболеваемость среди детей по-прежнему остается очень высокой: только за минувшие сутки заразились семеро детей. С начала эпидемии помощь врачей потребовалась 931 ребенку с коронавирусом.

- Сейчас в больнице находится 41 ребенок с подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

УМЕРЛИ ЧЕТВЕРО

Медики не смогли спасти четырех пациентов, больных коронавирусом: болезнь унесла жизнь двух мужчин в возрасте 63 года и 68 лет и трех женщин в возрасте 74 года и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 528 человек.

В реанимации сейчас находятся 120 человек, 28 пациентов - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 149 человек

Количество пациентов в реанимации: 120 человек

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах. В общественном транспорте проходят рейды: людей без масок штрафуют.

Театры: Работают, но не все. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено. Театр "Красный факел" с 12 октября закрылся на 2 недели из-за коронавируса у сотрудников.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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