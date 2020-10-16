Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 октября 2020 года: новый антирекорд по заболеваемости и лечение по телефону

Врачи будут лечить пациентов по телефону Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 17 октября 2020 года не радуют: в регионе выявлено 129 новых зараженных COVID-19 за сутки — это очередной антирекорд. По данным оперативного штаба, с начала эпидемии заболели 14695 человек. Новосибирская область по-прежнему занимает 23-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СРЕДИ ДЕТЕЙ

В Новосибирской области 6 детей за сутки оказались инфицированы COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего с начала борьбы с коронавирусом диагноз подтвердился у 920 маленьких пациентов. В детской больнице №3 находится 41 ребенок - у кого-то из них уже выявили заболевание, а кому-то результаты теста еще не пришли.

УМЕРЛИ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

За прошедшие сутки в Новосибирске скончались еще шесть пациентов. По данным оперативного штаба, среди новых жертв COVID-19 оказались: двое мужчин в возрасте 53 лет и 57 лет и четыре женщины в возрасте 47 лет, 51 года, 58 лет и 69 лет. Общее число смертей достигло 519 человек.

БОЛЬШЕ КЛАССОВ НА КАРАНТИНЕ

В Новосибирске на карантин отправили 224 класса, диагноз «коронавирус» подтвердился у 145 школьников. Еще 72 работников школ выявили у себя COVID-19. Однако ни одной полностью закрытой школы нет.

ВРАЧИ ЛЕЧАТ ПО ТЕЛЕФОНУ

Минздрав Новосибирской области сообщил, что загруженность больниц и «Скорой помощи» почти на пределе. Заболевших COVID-19 в легкой форме теперь будут лечить по телефону — консультировать, пока те болеют дома. Однако пациент все же должен пройти первичный осмотр врача. Сложность в том, что в каждой поликлинике всего по 10 инфекционных бригад и они обслуживают вызовы до полуночи.

СКАНДАЛ ИЗ-ЗА МАСОК

Сибирячка в маске устроила скандал в маршрутке. Женщина обвинила пассажиров без масок в нарушении масочного режима и в ответ получила слова: «Какая вам разница? Вы в маске, вот и сидите в ней». Водитель тоже не отреагировал на замечания и даже на жалобы в ЦУГАЭТ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 129 человек

Количество пациентов в реанимации:106 человек

Количество классов на карантине: 214 школьных классов, 27 групп в детских садах.

Масочный режим: продлен до 31 октября и ужесточен. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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