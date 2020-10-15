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Педофил-насильник, избежавший колонии, пытается отсудить недвижимость на 54 миллиона рублей

Уголовник отсиживается в следственном изоляторе Новосибирска и там решает вопросы на колоссальные суммы
Вадим АЛЕКСЕЕВВадим АЛЕКСЕЕВ
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Анатолий Ястрембский производил впечатление примерного семьянина и успешного предпринимателя. А оказался преступником. Фото: Личный архив

Анатолий Ястрембский производил впечатление примерного семьянина и успешного предпринимателя. А оказался преступником. Фото: Личный архив

41-летний Анатолий Ястрембский, можно сказать, продвинутый уголовник. Еще в 2015 году его арестовали за надругательство над детьми, но преступник до сих пор не переехал в колонию. Он отсиживается в следственном изоляторе. Место, конечно, тоже весьма неуютное, но педофил чувствует себя в СИЗО уверенно. Очень похоже на то, что ему бывает доступна телефонная связь. А еще, находясь в камере, он затевает судебные процессы на десятки миллионов рублей. Можно сказать, продолжает заниматься «бизнесом» даже после особо тяжкого преступления.

Пригрозил жертвам убийством и дал 3 тысячи рублей

Ястрембский занимался в Новосибирске сделками с недвижимостью. То ли у него было чутье, то ли надежные источники, но он знал, в какую новостройку вложиться, чтобы не прогореть, а потом, перепродав квартиру, получить хороший куш. Судя по всему, на этом Анатолий и зарабатывал.

Даже находясь в СИЗО, уголовник попытался рвануть в «путешествие». Фото: Личный архив

Даже находясь в СИЗО, уголовник попытался рвануть в «путешествие». Фото: Личный архив

Он производил впечатление успешного предпринимателя и примерного семьянина. Когда за ним приехали оперативники уголовного розыска, многие близкие были потрясены, думали - ошибка. Но нет, бизнесмен действительно оказался преступником. Преступником и извращенцем. Два школьника стали его жертвами 11 октября 2015 года.

В тот день Ястрембский находился в одном из гаражных кооперативов на улице Народной (сам он потом будет рассказывать, что привез туда купленную на ярмарке картошку). Увидел двух проходивших мимо мальчишек и схватил их за одежду. Угрожая убийством, потащил внутрь.

Дети испугались взрослого незнакомца, но в какой-то момент попытались сбежать. Не удалось. Насильник заставил мальчиков обнажиться и надругался над ними. При этом еще и снимал происходящее на смартфон, видимо, испытывая от этого какое-то извращенное удовольствие.

Когда все закончилось, взрослый пригрозил детям убийством, если кому-то расскажут о случившемся в гараже. Отпустил, всучив им 3 тысячи рублей.

До сих пор невозможно доподлинно утверждать, что эти два школьника были единственными жертвами бизнесмена-извращенца. Во всяком случае, именно это преступление не осталось тайным. Дети запомнили место, где над ними измывался взрослый, и обо всем рассказали родителям. Ястрембский уверял, что ничего такого не было, но дети опознали его. А экспертизы позволили суду доказать вину предпринимателя.

Следствие и суд длились почти два года, и наконец прозвучал приговор. За насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, - 13 лет колонии строгого режима.

«Путешествие» для арестанта

Судя по всему, криминального опыта у бизнесмена-педофила достаточно. В распоряжении КП-Новосибирск есть справка о трех старых судимостях Ястрембского. Может, еще тогда он успел изучить уголовные хитрости, а может, освоил их во время долгого следствия по современному делу.

Как бы то ни было, уголовнику удалось «обмануть» приговор и сохранить свою «прописку» в СИЗО. А еще он разработал план собственного «путешествия». Вот какое письмо он отправил своему другу Михаилу:

- Мне надо уехать отсюда, желательно подальше. Сможем ли мы сделать два-три дела по клевете в Москве? Схема следующая. Я пишу письмо (или отвечаю на письмо) человеку (N1) в Москву о другом человеке (N2). N1 отдает письмо N2, а тот подает на основании моего письма заявление в мировой суд о том, что это письмо содержит клевету о нем. Мировой суд возбуждает дело частного обвинения по части 1 статьи 128.1 УК РФ, посылает требование в Новосибирск о моем переводе в Москву.

Арестант подробно расписал схему фиктивного обвинения. Неужели судебную систему можно безнаказанно водить за нос?

Арестант подробно расписал схему фиктивного обвинения. Неужели судебную систему можно безнаказанно водить за нос?

По замыслу осужденного, такая махинация позволяет сменить провинциальный изолятор на столичный. С какими целями - можно лишь гадать, но способ явно незаконный. Может показаться: это же абсурд - автор такого плана сознательно идет под новое обвинение! Но оно на самом деле «клеветнику» ничем не грозит. Статья о клевете - одна из немногих, когда потерпевший может помириться с виновным и избавить его от наказания. Такое невозможно, когда речь идет о тяжких преступлениях, но для дел о клевете - обычная история. Это предусмотрено законом.

- В мировом судимся, получаем приговор, потом пишем апелляцию и в ней миримся. Весь суд будет чистая фикция, - написал приятелю Ястрембский.

Тот отказался. Но сам же автор письма признался, что как минимум один такой процесс он уже успел срежиссировать, и приложил к письму данные о реальном судебном процессе. Может, вырваться в Москву и не смог, но зато не попал и в колонию - пока по фиктивному заявлению идет процесс, он сидит в СИЗО. Судя по данным судов, процессов о клевете у педофила - целая коллекция.

Правда, все равно удивительно: неужели на такого комбинатора нет управы и он может продолжать водить за нос всю судебную систему?

Выиграл 54 миллиона, сидя в изоляторе

Уголовник и сам затеял процессы: пытается отсудить у друга (теперь, конечно, бывшего) недвижимость на 54 миллиона рублей.

Ответчик - Михаил Плотников, как раз тот человек, которого арестант просил устроить фиктивное дело о клевете.

- Мы познакомились в начале 2000-х годов. Вместе занимались сетевым маркетингом, ездили отдыхать в Дубай. У нас были доверительные, дружеские отношения, - рассказал КП-Новосибирск Михаил, который сейчас живет в столице. - Анатолию удавалось находить интересные, с точки зрения инвестиций, объекты недвижимости. Он неоднократно предлагал и мне инвестировать деньги в такие объекты. Иногда я участвовал. Оплату за такую недвижимость я всегда передавал Анатолию авансом, без расписок, во время его поездок в Москву или во время моих посещений Новосибирска.

Именно со слов Михаила мы знаем и о дальнейших событиях. Начав с небольших сумм, он стал доверять приятелю и крупные. Тот не подводил. Так что и в 2015 году Михаил не предчувствовал подвоха. Обратилась Толина жена - Елена. Мол, муж попал по сфабрикованному педофильскому делу в СИЗО, но скоро докажет свою невиновность, выйдет на свободу, а пока - нужны деньги.

- Взамен на финансирование «спасения» Толи она предложила мне в залог восемь принадлежащих мужу квартир. Это была лишь часть имевшейся на тот момент у Ястрембского недвижимости. Оформить предложила договорами купли-продажи. Было, правда, условие, что некоторые из квартир не для продажи третьим лицам и Ястрембские потом выкупят их обратно. Даже договорились, что за большую сумму. У меня было желание помочь семье друга, а также возник интерес к предложению с финансовой точки зрения. В зачет оплаты квартир я передал 56 миллионов рублей Елене Ястрембской, - объясняет Плотников. - Ястрембская говорила, что арендовала банковскую ячейку и хранит деньги там.

Выходит, Ястрембский манипулирует законом?

Выходит, Ястрембский манипулирует законом?

В СИЗО побывал нотариус, сделку оформили, квартиры (преимущественно на улице Мичурина) стали собственностью Михаила. Он говорит, что ключи при этом оставались у Елены, которая помогала Плотникову найти новых покупателей для перепродажи недвижимости. И действительно, одну квартиру женщина вскоре продала по его доверенности, еще одну со временем выкупила сама.

А потом, после вступления приговора суда Ястрембскому в законную силу, как отрезало. Более того, сидящий в изоляторе Анатолий подал иск - потребовал признать сделку о передаче квартир Плотникову недействительной. Дескать, он отписывал квартиры на друга фиктивно, чтобы самому избавиться от такого богатства во время пребывания в СИЗО.

И суд пошел арестанту навстречу - вернул Ястрембским недвижимость... Впрочем, не всю. Судьба одной квартиры оказалась весьма необычной.

- Одна из спорных квартир по странному стечению обстоятельств оказалась передана матери работника аппарата суда, и в отношении этой квартиры Анатолий подозрительно быстро отказался от иска, - делится удивительным фактом юрист Константин Зиновьев, который ведет дело предпринимателя-москвича.

Суд не стал читать WhatsApp

- Суд решил, что у Плотникова не могло быть нужной суммы. Хотя мы предоставили документы о его счетах, по которым только за последние три года прошло порядка 70 миллионов рублей. Суд принял у Ястрембской копии переписки с Плотниковым в WhatsApp, по которой может сложиться впечатление о ее правоте. Но из этой переписки была удалена часть сообщений, а полный вариант суд приобщать к делу отказался, - возмущается юрист Зиновьев.

Пытаясь найти ответы на эти вопросы, мы позвонили самой Елене Ястрембской. Если правда на ее стороне, то наверняка сможет все объяснить. Но та не стала разговаривать.

- Меня вообще-то не уведомляли, что нашим делом будет заниматься журналист, - странно отреагировала собеседница и отказалась давать комментарии.

Зато в распоряжении «КП» есть фрагменты той самой переписки в мессенджере. Вот, например, такое сообщение от Елены:

- Привет, Миша! После покупки квартир у тебя будет право делать с ними все, что хочешь, только Толя просит 269-ю квартиру никому не продавать, пока мы ее не купим у тебя обратно.

Эти слова явно говорят о том, что женщина обещает собеседнику права на недвижимость. Однако Новосибирский областной суд эти строки (как и некоторые другие) не изучал.

Переписка в WhatsApp говорит о том, что Плотников добросовестно купил квартиры.

Переписка в WhatsApp говорит о том, что Плотников добросовестно купил квартиры.

Описанная история, конечно, подтверждает то, что любые сделки и факты передачи денег нужно фиксировать документально от и до. Доверие - дело хорошее, но иногда может сыграть дурную шутку. Даже если доверяешь человеку, которого считаешь другом. Хотя еще одна странность в этом деле - факты передачи денег и самих квартир были задокументированы и официально подписаны сторонами в договорах купли-продажи, прошедших регистрацию в Росреестре.

Данная история не закончена. Решение новосибирских служителей Фемиды отменила апелляция в Кемерове, и дело вернулось в Новосибирский областной суд. К слову, тот самый, который ранее признал Ястрембского владельцем квартир.

На 20 октября назначено новое рассмотрение. Правда, еще до заседания произошла очередная странность: Новосибирский областной суд назначил рассмотрение дела на одно время, а повестки сторонам выслал - на другое. Хочется верить, что странности на этом закончатся, а судейская коллегия примет законное решение.

КриминалОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

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