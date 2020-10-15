Педофил-насильник, избежавший колонии, пытается отсудить недвижимость на 54 миллиона рублей

Анатолий Ястрембский производил впечатление примерного семьянина и успешного предпринимателя. А оказался преступником. Фото: Личный архив

41-летний Анатолий Ястрембский, можно сказать, продвинутый уголовник. Еще в 2015 году его арестовали за надругательство над детьми, но преступник до сих пор не переехал в колонию. Он отсиживается в следственном изоляторе. Место, конечно, тоже весьма неуютное, но педофил чувствует себя в СИЗО уверенно. Очень похоже на то, что ему бывает доступна телефонная связь. А еще, находясь в камере, он затевает судебные процессы на десятки миллионов рублей. Можно сказать, продолжает заниматься «бизнесом» даже после особо тяжкого преступления.

Пригрозил жертвам убийством и дал 3 тысячи рублей

Ястрембский занимался в Новосибирске сделками с недвижимостью. То ли у него было чутье, то ли надежные источники, но он знал, в какую новостройку вложиться, чтобы не прогореть, а потом, перепродав квартиру, получить хороший куш. Судя по всему, на этом Анатолий и зарабатывал.

Даже находясь в СИЗО, уголовник попытался рвануть в «путешествие». Фото: Личный архив

Он производил впечатление успешного предпринимателя и примерного семьянина. Когда за ним приехали оперативники уголовного розыска, многие близкие были потрясены, думали - ошибка. Но нет, бизнесмен действительно оказался преступником. Преступником и извращенцем. Два школьника стали его жертвами 11 октября 2015 года.

В тот день Ястрембский находился в одном из гаражных кооперативов на улице Народной (сам он потом будет рассказывать, что привез туда купленную на ярмарке картошку). Увидел двух проходивших мимо мальчишек и схватил их за одежду. Угрожая убийством, потащил внутрь.

Дети испугались взрослого незнакомца, но в какой-то момент попытались сбежать. Не удалось. Насильник заставил мальчиков обнажиться и надругался над ними. При этом еще и снимал происходящее на смартфон, видимо, испытывая от этого какое-то извращенное удовольствие.

Когда все закончилось, взрослый пригрозил детям убийством, если кому-то расскажут о случившемся в гараже. Отпустил, всучив им 3 тысячи рублей.

До сих пор невозможно доподлинно утверждать, что эти два школьника были единственными жертвами бизнесмена-извращенца. Во всяком случае, именно это преступление не осталось тайным. Дети запомнили место, где над ними измывался взрослый, и обо всем рассказали родителям. Ястрембский уверял, что ничего такого не было, но дети опознали его. А экспертизы позволили суду доказать вину предпринимателя.

Следствие и суд длились почти два года, и наконец прозвучал приговор. За насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, - 13 лет колонии строгого режима.

«Путешествие» для арестанта

Судя по всему, криминального опыта у бизнесмена-педофила достаточно. В распоряжении КП-Новосибирск есть справка о трех старых судимостях Ястрембского. Может, еще тогда он успел изучить уголовные хитрости, а может, освоил их во время долгого следствия по современному делу.

Как бы то ни было, уголовнику удалось «обмануть» приговор и сохранить свою «прописку» в СИЗО. А еще он разработал план собственного «путешествия». Вот какое письмо он отправил своему другу Михаилу:

- Мне надо уехать отсюда, желательно подальше. Сможем ли мы сделать два-три дела по клевете в Москве? Схема следующая. Я пишу письмо (или отвечаю на письмо) человеку (N1) в Москву о другом человеке (N2). N1 отдает письмо N2, а тот подает на основании моего письма заявление в мировой суд о том, что это письмо содержит клевету о нем. Мировой суд возбуждает дело частного обвинения по части 1 статьи 128.1 УК РФ, посылает требование в Новосибирск о моем переводе в Москву.

Арестант подробно расписал схему фиктивного обвинения. Неужели судебную систему можно безнаказанно водить за нос?

По замыслу осужденного, такая махинация позволяет сменить провинциальный изолятор на столичный. С какими целями - можно лишь гадать, но способ явно незаконный. Может показаться: это же абсурд - автор такого плана сознательно идет под новое обвинение! Но оно на самом деле «клеветнику» ничем не грозит. Статья о клевете - одна из немногих, когда потерпевший может помириться с виновным и избавить его от наказания. Такое невозможно, когда речь идет о тяжких преступлениях, но для дел о клевете - обычная история. Это предусмотрено законом.

- В мировом судимся, получаем приговор, потом пишем апелляцию и в ней миримся. Весь суд будет чистая фикция, - написал приятелю Ястрембский.

Тот отказался. Но сам же автор письма признался, что как минимум один такой процесс он уже успел срежиссировать, и приложил к письму данные о реальном судебном процессе. Может, вырваться в Москву и не смог, но зато не попал и в колонию - пока по фиктивному заявлению идет процесс, он сидит в СИЗО. Судя по данным судов, процессов о клевете у педофила - целая коллекция.

Правда, все равно удивительно: неужели на такого комбинатора нет управы и он может продолжать водить за нос всю судебную систему?

Выиграл 54 миллиона, сидя в изоляторе

Уголовник и сам затеял процессы: пытается отсудить у друга (теперь, конечно, бывшего) недвижимость на 54 миллиона рублей.

Ответчик - Михаил Плотников, как раз тот человек, которого арестант просил устроить фиктивное дело о клевете.

- Мы познакомились в начале 2000-х годов. Вместе занимались сетевым маркетингом, ездили отдыхать в Дубай. У нас были доверительные, дружеские отношения, - рассказал КП-Новосибирск Михаил, который сейчас живет в столице. - Анатолию удавалось находить интересные, с точки зрения инвестиций, объекты недвижимости. Он неоднократно предлагал и мне инвестировать деньги в такие объекты. Иногда я участвовал. Оплату за такую недвижимость я всегда передавал Анатолию авансом, без расписок, во время его поездок в Москву или во время моих посещений Новосибирска.

Именно со слов Михаила мы знаем и о дальнейших событиях. Начав с небольших сумм, он стал доверять приятелю и крупные. Тот не подводил. Так что и в 2015 году Михаил не предчувствовал подвоха. Обратилась Толина жена - Елена. Мол, муж попал по сфабрикованному педофильскому делу в СИЗО, но скоро докажет свою невиновность, выйдет на свободу, а пока - нужны деньги.

- Взамен на финансирование «спасения» Толи она предложила мне в залог восемь принадлежащих мужу квартир. Это была лишь часть имевшейся на тот момент у Ястрембского недвижимости. Оформить предложила договорами купли-продажи. Было, правда, условие, что некоторые из квартир не для продажи третьим лицам и Ястрембские потом выкупят их обратно. Даже договорились, что за большую сумму. У меня было желание помочь семье друга, а также возник интерес к предложению с финансовой точки зрения. В зачет оплаты квартир я передал 56 миллионов рублей Елене Ястрембской, - объясняет Плотников. - Ястрембская говорила, что арендовала банковскую ячейку и хранит деньги там.

Выходит, Ястрембский манипулирует законом?

В СИЗО побывал нотариус, сделку оформили, квартиры (преимущественно на улице Мичурина) стали собственностью Михаила. Он говорит, что ключи при этом оставались у Елены, которая помогала Плотникову найти новых покупателей для перепродажи недвижимости. И действительно, одну квартиру женщина вскоре продала по его доверенности, еще одну со временем выкупила сама.

А потом, после вступления приговора суда Ястрембскому в законную силу, как отрезало. Более того, сидящий в изоляторе Анатолий подал иск - потребовал признать сделку о передаче квартир Плотникову недействительной. Дескать, он отписывал квартиры на друга фиктивно, чтобы самому избавиться от такого богатства во время пребывания в СИЗО.

И суд пошел арестанту навстречу - вернул Ястрембским недвижимость... Впрочем, не всю. Судьба одной квартиры оказалась весьма необычной.

- Одна из спорных квартир по странному стечению обстоятельств оказалась передана матери работника аппарата суда, и в отношении этой квартиры Анатолий подозрительно быстро отказался от иска, - делится удивительным фактом юрист Константин Зиновьев, который ведет дело предпринимателя-москвича.

Суд не стал читать WhatsApp

- Суд решил, что у Плотникова не могло быть нужной суммы. Хотя мы предоставили документы о его счетах, по которым только за последние три года прошло порядка 70 миллионов рублей. Суд принял у Ястрембской копии переписки с Плотниковым в WhatsApp, по которой может сложиться впечатление о ее правоте. Но из этой переписки была удалена часть сообщений, а полный вариант суд приобщать к делу отказался, - возмущается юрист Зиновьев.

Пытаясь найти ответы на эти вопросы, мы позвонили самой Елене Ястрембской. Если правда на ее стороне, то наверняка сможет все объяснить. Но та не стала разговаривать.

- Меня вообще-то не уведомляли, что нашим делом будет заниматься журналист, - странно отреагировала собеседница и отказалась давать комментарии.

Зато в распоряжении «КП» есть фрагменты той самой переписки в мессенджере. Вот, например, такое сообщение от Елены:

- Привет, Миша! После покупки квартир у тебя будет право делать с ними все, что хочешь, только Толя просит 269-ю квартиру никому не продавать, пока мы ее не купим у тебя обратно.

Эти слова явно говорят о том, что женщина обещает собеседнику права на недвижимость. Однако Новосибирский областной суд эти строки (как и некоторые другие) не изучал.

Переписка в WhatsApp говорит о том, что Плотников добросовестно купил квартиры.

Описанная история, конечно, подтверждает то, что любые сделки и факты передачи денег нужно фиксировать документально от и до. Доверие - дело хорошее, но иногда может сыграть дурную шутку. Даже если доверяешь человеку, которого считаешь другом. Хотя еще одна странность в этом деле - факты передачи денег и самих квартир были задокументированы и официально подписаны сторонами в договорах купли-продажи, прошедших регистрацию в Росреестре.

Данная история не закончена. Решение новосибирских служителей Фемиды отменила апелляция в Кемерове, и дело вернулось в Новосибирский областной суд. К слову, тот самый, который ранее признал Ястрембского владельцем квартир.

На 20 октября назначено новое рассмотрение. Правда, еще до заседания произошла очередная странность: Новосибирский областной суд назначил рассмотрение дела на одно время, а повестки сторонам выслал - на другое. Хочется верить, что странности на этом закончатся, а судейская коллегия примет законное решение.