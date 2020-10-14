Каждая нота - в самое сердце: Спасибо, маэстро!

Михаил Георгиевич Карпычев. Фото: Александр СВИРЩЕВСКИЙ.

7 октября на сцене Камерного зала Новосибирской филармонии прошел концерт пианиста, профессора Новосибирской консерватории, литератора Михаила Карпычева. О том, каким был самый долгожданный музыкальный вечер этой осени, - в нашем материале.

На концерт Михаила Карпычева пришли не только его давние поклонники, но и зрители, которые еще только знакомятся с его творчеством. Поэтому художественный руководитель Новосибирской филармонии, заслуженный деятель искусств России Владимир Калужский предварял каждое произведение краткой аннотацией, которая наталкивала на осмысление музыкальных произведений, верное восприятие образов героев, места действия, эмоционального контекста… И сибиряки благодаря такому подходу могли полностью погрузиться в музыку и испытать восторг.

- Я попала на концерт Карпычева впервые, и знаете, мне безумно понравилось. Прекрасно все. Я получила удовольствие, я была неравнодушна. Меня тронуло за сердце. Я в восторге, что есть такие замечательные люди. Видите, какой он универсальный: и композитор, и виртуозный, замечательный пианист, и поэт, и доктор искусствоведения, - поделилась сибирячка Ольга Зимодро.

В каждой интерпретации прослеживалась жизнь человека в ее самых разнообразных проявлениях. Например, в пьесе «Наваждение» - светлые образы первой любви, белоснежный яблоневый сад, игра солнечного света, свежесть легкого ветра... Как здесь не вспыхнуть чувствам... Но все резко меняет встреча с жестокостью современного мира. А слушая опус «О Магриб, Магриб!», мы представляем африканскую пустыню, по которой плывет караван верблюдов, пальмы, оазисы, ночные пляски бедуинов у костра и восточных красавиц с блестящими, как звезды, глазами…

Произведения Михаила Карпычева вызвали восхищение у студентов Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки, где Михаил Георгиевич занимается педагогической и научной работой. Дарья Мараева, студентка второго курса ТКФ «Композиция», поделилась своими впечатлениями:

- Это музыка, в которой ясно прослеживаются индивидуальный, неповторимый почерк автора, его эмоции, чувства, мысли, воспоминания… Музыка, с одной стороны, как будто импровизационна, но вместе с тем чувствуется, что продумана каждая нота. Слушатель понимает, насколько глубока фортепианная эрудиция исполнителя как в репертуаре, так и в искусстве игры.

Произведения Михаила Карпычева вызвали восхищение. Фото: Александр СВИРЩЕВСКИЙ.

К слову, после пандемии это первый концерт Михаила Карпычева. С апреля пианист музицировал дома, и вот наконец состоялась долгожданная встреча мастера со зрителем. Соскучившаяся публика долго ждала встречи с любимым пианистом, его новыми произведениями. Вот что говорит Анатолий Шалин, руководитель Новосибирского отделения Союза писателей России:

- Михаил Георгиевич, конечно, умеет взволновать сердце слушателя и удивить его. Он очень много знает, поэтому ему есть чему учить пианистов консерватории и есть о чем писать замечательные стихи и прозу. Мне, и не только мне интересно все это. Сидеть в масках, конечно, неудобно, но они все же не помешали получить настоящее наслаждение от концерта.

А сам маэстро был рад, что удалось наконец сыграть для сибиряков.

- Публика сегодня чудесная, было так тихо, и это - большая ответственность: играть в такой тишине непросто. Зал вел себя просто идеально. Я очень рад, - признался Михаил Карпычев.

И сибирские зрители могут сказать, что эта радость взаимная!