Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 октября 2020 года: больше ста пациентов в реанимации

В Новосибирске более 100 человек остаются в реанимации больниц Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 октября 2020 года не радуют: по данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 120 новых заболевших COVID-19. Всего с начала вспышки коронавируса заразились 14 439 человек. Новосибирская область занимает 23-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирске

ПОЧТИ 900 ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки у семи маленьких пациентов подтвердили диагноз COVID-19. Всего с начала вспышки заболевания в Новосибирской области заразились 898 детей. В детской больнице №3 находятся 42 ребенка с подтвержденным диагнозом и подозрением на опасное заболевание.

БОЛЕЕ СТА ЧЕЛОВЕК В РЕАНИМАЦИИ

За прошедшие стуки врачи сообщили о смерти шести пациентов от коронавируса. По данным оперативного штаба, скончались двое мужчин в возрасте 45 лет и 66 лет, две 72-летние пенсионерки и женщины в возрасте 64 лет и 74 лет. Всего в Новосибирской области жертвами COVID-19 стали 507 человек.

В регионе растет количество пациентов в тяжелом состоянии. В отделениях реанимации находится 101 человек, к аппаратам ИВЛ подключены сразу 24 пациента.

МИЛЛИОНЫ БУДУТ УВОЛЕНЫ

Эксперты финансового рынка предупреждают, что из-за коронавируса в стране начался рост сокращений. Сейчас его сдерживает мораторий на банкротство, но после 7 января 2021 года рабочие места могут начать сокращаться лавинообразно.

В группу риска попадают более 10 млн человек, почти половина из которых уже официально числятся безработными. Работой рискуют сотрудники кафе, ресторанов, транспортной сферы и прочих мест массовой посещаемости. Хотя, по мнению аналитиков, службы доставки и такси сохранят свои позиции.

ВИРУС БЬЕТ ПО СЕРДЦУ

Врачи утверждают — коронавирус бьет прежде всего по сердцу. А точнее — по сосудистому эндотелию , который является слоем клеток на внутренней поверхности кровеносных сосудов и сердца. Растет температура, у зараженных начинаются дикие мышечные боли. Одновременно запускается тромбообразование. Это и приводит к тому, что легочный фильтр забивается микротромбами и человек не может самостоятельно дышать в тяжелых случаях.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 120 человек

Количество пациентов в реанимации:101 человек

Количество классов на карантине: 209 школьных классов, 27 групп в детских садах.

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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