СГК провела ремонт ротора турбины Новосибирской ТЭЦ-4 на Урале

Ротор среднего давления. Фото: sibgenco.online

Основным этапом проекта стало восстановление ротора, которым занималось предприятие «Уралэнергоремонт».

На днях специалисты ТЭЦ-4 ввели в строй после капитального ремонта турбину. Ее мощность - 100 МВт, это примерно четверть мощности всей станции. В последний раз турбину ремонтировали 8 лет назад, за прошедшие годы оборудование отработало около 34 тысячи часов.

Ключевым этапом в проекте стал ремонт одного из трех роторов турбины. Бывший в эксплуатации ротор среднего давления восстанавливали в Екатеринбурге, на базе АО «Уралэнергоремонт». За весь проект ремонта турбины отвечало АО «Сибирьэнергоремонт».

Роторы - вращающиеся части турбины, рабочая температура которых доходит до +550 °С. На их лопатках тепловая энергия пара превращается в механическую энергию. Турбина состоит из трех частей - высокого, среднего и низкого давления, а каждая часть состоит из цилиндра - неподвижного корпуса и вращающегося ротора.

Финальный этап ремонта турбины. Фото: sibgenco.online

Кроме того, этим летом специалисты Новосибирской ТЭЦ-4 провели капитальный ремонт турбогенератора, он соединен с турбиной №7 и преобразует механическую энергию в электрическую. Здесь также потребовался ремонт ротора. В этом проекте СГК помогло предприятие, специализирующееся на ремонте крупногабаритного оборудования, - ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление».

Самое сложное в процессе ремонта турбины - центровка: почти ювелирная настройка ротора, отмечают специалисты ТЭЦ. Нужно рассчитать и подогнать зазоры между статичной и вращающейся частями. Это позволяет избежать непродуктивной протечки пара при работе турбины и добиться повышения коэффициента полезного действия (КПД) турбины.

После ремонта ресурс турбины восстановлен, прирост ее КПД составляет 1,5%. Это стандартная для подобного ремонта динамика, которая подтверждает, что проект выполнен качественно. Рост эффективности работы турбины не только повышает ее надежность, но и обеспечивает экологический эффект. Экономия топлива составит 2,8 тысячи тонн условного топлива в год, или примерно 3,3 тысячи тонн каменного угля.

При установке ротора требуется тщательная настройка. Фото: sibgenco.online

В целом программа ремонта оборудования ТЭЦ СГК в Новосибирской области находится на финальном этапе, завершаются проекты, не влияющие на прохождение текущего отопительного сезона.

Общая стоимость ремонтной программы на всех пяти ТЭЦ СГК в этом году составит 2,1 млрд рублей, в том числе на ТЭЦ-4 - 426,2 млн рублей. По итогам года СГК проведет капитальные и средние ремонты на 13 единицах основного оборудования новосибирских станций:

• на восьми котлоагрегатах суммарной паропроизводительностью 2 тыс. 810 т/час;

• на трех турбоагрегатах установленной мощностью 320 МВт;

• на двух турбогенераторах мощностью 320 МВт.