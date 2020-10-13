«Пятёрочка» поддержит социальные проекты предпринимателей Новосибирской области

Торговая сеть «Пятёрочка» разместит информацию во всех своих магазинах региона в рамках проекта Единая система управления медиаконтентом и тем самым окажет рекламно-информационную поддержку победителям.

«Забота о сообществе – одна из ключевых ценностей нашего бренда, поэтому мы рады поддержать тех, кто в свою очередь заботится и поддерживает других, - отметила директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева. - Мы предоставим широкие возможности по взаимодействию с аудиторией благодаря нашим собственным медийным ресурсам, чтобы как можно больше людей узнали о социальных инициативах, которые реализуются в Новосибирской области. Уверена, что благодаря конкурсу ещё больше новых эффективных и социально значимых проектов будут реализованы, а «Пятёрочка» поможет малым и средним предприятиям региона рассказать о себе и своих идеях в области такого важного направления как социальное предпринимательство».

Конкурс направлен на выявление и популяризацию лучших проектов и практик социального предпринимательства. Он организован Центром инноваций социальной сферы АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». В конкурсе - несколько номинаций: реабилитация людей с ОВЗ, обеспечение занятости, социальный туризм, социальное обслуживание, просветительская деятельность… Участие в нем могут принять действующие предприниматели Новосибирской области, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, осуществляющие различные инициативы по решению или смягчению существующих социальных проблем и способствующие достижению позитивных изменений в обществе.

Троих победителей выберут представители торговой сети «Пятёрочка». Компания также гарантирует размещение информации о лучших проектах на собственных рекламных носителях в магазинах региона. Их можно будет увидеть на ТВ-панелях, LED-экранах, цифровых информационных ассистентах, прайс-чекерах с дисплеем, а также услышать в передачах радио «Голос Пятёрочки».

КСТАТИ

Прием заявок на региональный этап осуществляется с 1 октября по 31 октября 2020 года Более подробная информация о конкурсе - на сайте https://social-proekt.ru/