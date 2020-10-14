«Сибирские ходоки» пришли в «Бугринскую рощу»

В фестивале приняли участие больше 70 человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

Дует северный ветер, падает первый снег, но настоящим сибирякам холод не помеха для занятий спортом. В парке «Бугринская роща» новосибирцы собрались на открытие первого фестиваля «Сибирские ходоки». Цель любителей скандинавской ходьбы - пропагандировать здоровый образ жизни. Самые интересные моменты с фестиваля, который состоялся 7 октября, - в нашем материале.

«Мой секрет в дыхании»

Испытать свои силы решили 70 сибиряков: самым маленьким из участников стал Артем Спасских, ему 10 лет. Мальчик уже полгода занимается скандинавской ходьбой.

- Мне нравится, что качаются мышцы рук и ног. Самый главный секрет правильной ходьбы со скандинавскими палочками - дыхание. На каждый шаг нужно делать вдох и идти размеренно, спокойно, - совсем по-взрослому объясняет Артем Спасских. - Я два года еще и плаванием занимаюсь, поэтому с дыханием у меня проблем нет.

Поддержать сына пришла мама юного спортсмена Елена Спасских, депутат Законодательного собрания Новосибирской области. Она принимает участие в фестивале вместе с Артемом.

- Артем вместе с бабушкой тренируется, а всего в Кировском районе, в котором работает фонд «Общее дело», скандинавской ходьбой занимаются уже более 500 человек. Депутаты совместно с Галиной Климчук, сертифицированным тренером по северной ходьбе, организовали группы и выделили инвентарь. Теперь это увлечение становится общегородским, - говорит Елена Спасских.

А вот Валентина Дудинская ходит со скандинавскими палочками около года, хотя в молодости спортом никогда не занималась. Она стала самой пожилой участницей соревнований.

- Мне 81 год. Я еще и спортивной гимнастикой с тренером занимаюсь шесть лет, - рассказывает Валентина Дудинская, участница фестиваля.

Дмитрий Асанцев. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Спорт укрепляет здоровье

И вот наступило время соревнований: выстроившись в несколько линий перед сценой, сибиряки начинают разминку.

- Мы посвящаем этот фестиваль 90-летию Кировского района, 20-летию территориально-общественного самоуправления Кировского района, реализации гранта «Сибирские ходоки», - отметила Галина Климчук, председатель Новосибирского областного регионального отделения Российской Федерации северной ходьбы.

Поддержать «сибирских ходоков» приехал почетный гость, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

- Сегодня открытие фестиваля, и я надеюсь, что в Кировском районе он станет традиционным. Этот пример будет распространяться по всему городу, инициативу подхватят другие. Здорово, что вы вовлекаете в этот спорт не только людей мудрого возраста, но и молодежь, - поздравил участников Дмитрий Асанцев.

Сергей Трубников. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

По просьбе избирателей

С таким замечательным настроением и прошли соревнования. Но фестиваль мог бы не состояться, если бы жители Северо-Чемского жилмассива еще в 2015 году не обратились к депутату Сергею Трубникову с просьбой организовать группы по скандинавской ходьбе и закупить все необходимое снаряжение. Идея понравилось и была реализована.

- Мы поддерживаем все инициативы жителей по развитию доступного спорта. В Кировском районе есть современные, прекрасно оборудованные площадки для занятий хоккеем, футболом, стритболом, паркуром и воркаутом - построены по наказам и обращениям жителей к депутатам с привлечением грантов и субсидий. Теперь стала модной и востребованной скандинавская ходьба. Мы только рады, ведь этот спорт позволяет не только укрепить здоровье, но и наладить общение между людьми, а это очень важно, - сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Трубников.