Учимся выбирать качественную продукцию вместе с «Сибирским бетоном»

Фото: Екатерина Абибула.

Когда делаешь ремонт или затеваешь стройку на собственной даче, хороший бетон - это то, что просто необходимо. Но как не нарваться на подделку, которая может потом испортить вашу постройку? Об этом рассказали специалисты ООО «Сибирский бетон».

Пятая часть всего бетона на сибирском рынке - подделка

Прежде всего покупатели должны понимать важную вещь: вероятность встретить в торговых точках подделку очень велика. А в разгар высокого сезона (с мая по октябрь) риск столкнуться с фальсификатом только возрастает.

- По нашим оценкам, в 2020 году доля фальсификата на бетонном рынке в Сибирском регионе составляет порядка 20%, а в Новосибирске - не менее 15%. Причин распространения некачественной продукции много, одна из главных - потребители не знают стандартов качества продукции, - рассказал управляющий директор ООО «Сибирский бетон» Алексей Лапин.

Но как же тогда вычислить подделку? Мы подготовили несколько полезных советов от специалистов ООО «Сибирский бетон».

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Итак, в момент покупки нельзя определить качественные характеристики бетонной смеси. Морозостойкость, водонепроницаемость, прочность, подвижность можно проверить только в специальной лаборатории. Причем результат, полученный по всем стандартам, будет готов только через полтора месяца. Этим и пользуются недобросовестные производители. Кроме того, многие из них работают как фирмы-однодневки, постоянно меняют юридические лица. Часто производители бетонного фальсификата работают только в высокий строительный сезон, а зимой, когда потребителей мало, вешают на свои заводы замок до следующей летней жатвы.

- Мы советуем покупать бетон по цене не ниже рыночной и помнить, что демонтаж некачественной конструкции будет стоить дороже, чем покупка качественного бетона. Перед покупкой нужно проверить рейтинг компании, историю работы на рынке. Чем крупнее компания, тем ниже вероятность продажи некачественной продукции, - объясняет управляющий директор компании «Сибирский бетон» Алексей Лапин.

Также стоит запросить у продавца паспорт качества, узнать, есть ли на предприятии лаборатория. Это дает больше гарантий того, что вы получите качественный товар.

«Сибирский бетон» против фальсификата

ООО «Сибирский бетон» активно борется за то, чтобы сибиряки могли приобрести исключительно качественный бетон. С этой целью компания второй год закупает продукцию у различных производителей Новосибирской области.

В этом году компания приобрела бетон у двух фирм в городе Оби и у трех предприятий в Новосибирске. Одна из закупок была проведена и на площадке компании «Сибирский бетон». Чтобы выводы были абсолютно объективными, весь процесс сопровождал эксперт Союза «Новосибирская торгово-промышленная палата», а исследования проводил независимый аккредитованный испытательный центр.

Согласно заключениям эксперта Союза «Новосибирская торгово-промышленная палата» все образцы соответствуют заявленному объему. Это неожиданный результат, так как в прошлом году объем всех четырех поставок оказался меньше заявленного на 4 - 13%. В 2020 году две партии образцов (включая товар производства «Сибирский бетон») полностью соответствуют ГОСТу и всем заявленным характеристикам по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и подвижности. Образцы от двух компаний не выдержали испытания на морозостойкость и прочность. Бетон одной из компаний не соответствует ни одному из вышеупомянутых качественных показателей.

- О выявленных признаках нарушений мы сообщим в контролирующие и правоохранительные органы, - поясняет управляющий директор компании «Сибирский бетон» Алексей Лапин.