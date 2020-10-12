Волейбольный турнир памяти Дмитрия Титова прошел с соблюдением ограничений

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Популяризация физической культуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни среди персонала - неизменная забота руководства предприятия и первичной профсоюзной организации АО «РЭС». В Обществе считают, что это способствует укреплению трудовой дисциплины, корпоративного духа и повышению производственных показателей.

В минувшее воскресенье, 11 октября 2020 года, во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета прошло традиционное спортивное мероприятие - волейбольный турнир памяти Дмитрия Титова (30.11.1990 - 02.10.2014).

Дмитрий работал ведущим инженером производственно-технической службы филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС», также он играл за волейбольный клуб «Восток», был известным и перспективным волейболистом Новосибирска.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Уже шестой год подряд инициаторами и организаторами турнира становятся коллеги Дмитрия - работники филиала «Новосибирские городские электрические сети» АО «РЭС» при поддержке первичной профсоюзной организации Общества, а также его одноклубники из волейбольного клуба «Восток» и администрация Новосибирского государственного технического университета, выпускником которого был Дмитрий.

Во время церемонии открытия турнира спортсмены почтили память спортсмена-энергетика минутой молчания.

В соревнованиях приняли участие команды АО «РЭС», «Сборная НГТУ», «Выпускники НГТУ», «Восток-1», «Восток-2», «Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН».

К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и обязательными ограничениями, связанными с угрозой распространения COVID-19, турнир проходил при минимальном участии спортсменов и организаторов, а зрители могли отслеживать ход турнира и его результаты только при помощи трансляций в социальных сетях.

Победители определялись в упорной и бескомпромиссной борьбе, которая в отсутствие зрителей на трибунах была очень острой и интересной.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Остается добавить, что призовые командные места распределились следующим образом:

I место - «Восток»

II место - АО «РЭС»

III место - «Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН»

Проведение данного памятного спортивного мероприятия стало в АО «РЭС» доброй традицией. Спортсмены в ходе турнира оценивают собственные силы, уровень соперников и совершенствуют свое мастерство. За недолгое время турнир успел снискать неподдельный интерес зрителей.