Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 октября 2020 года: заразились 845 детей

Врачи пытаются одолеть заразу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 октября 2020 года тревожные: в регионе выявили 82 новых случая заражения COVID-19. По данным оперативного штаба, всего с начала вспышки заболели 13877 жителей Новосибирской области. Число излечившихся растет: выписались уже 12398 выздоровевших пациентов. Регион по-прежнему находится на 22 строчке общероссийского рейтинга заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирске за сутки

БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В БОЛЬНИЦАХ

Врачи госпитализировали более 3 тысяч человек в инфекционные больницы Новосибирска и сельских районов Новосибирской области. По информации оперативного штаба, часть пациентов уже подтвердили диагноз COVID-19, другие попали в больницы с признаками опасного заболевания.

4 ребенка заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число заразившихся COVID-19 с начала вспышки заболевания составляет 845 детей. Врачи госпитализировали 33 ребенка с признаками коронавируса в детскую больницу №3, в том числе детей с подтвержденным диагнозом.

УМЕРЛИ ДВОЕ ПАЦИЕНТОК

Две сибирячки стали жертвами коронавируса за прошедшие сутки. Оперативный штаб сообщил, что скончались пожилые женщины в возрасте 61 года и 85 лет. Общее число смертей в регионе достигло 483 человек.

ОБЕДЫ ПОСРЕДИ ПАЛАТЫ

Очередной скандал в Искитимской районной больнице — суд оштрафовал руководство на 100 тысяч рублей. Как выяснили в прокуратуре, в больнице медсестры пренебрегали респираторами, надевая только медицинские маски. Не все помещения, оборудование и инвентарь содержались в чистоте, потоки пациентом пересекались, в терапевтическом отделении вместе хранилось санитарная и домашняя одежда. Также врачи обедали прямо на рабочих местах.

СТУДЕНТЫ НА УДАЛЕНКЕ

Новосибирский вуз СИУ РАНХ и ГС при Президенте РФ продлил «удаленку» до 2 ноября. Руководство посчитало рост заболеваемости угрожающим и объявило режим дистанционного обучения еще в сентябре.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 82 человека

Количество классов на карантине: 119 школьных классов, 6 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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