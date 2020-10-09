Система теплоснабжения города в этом году была запущена за 10 дней

Андрей Колмаков в ходе презентации доклада СГК. Фото: sibgenco.online

Презентация прошла в присутствии экспертов и представителей общественности и стала поводом для обсуждения больного для Новосибирска вопроса - сроков начала отопительного сезона.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, прежде чем презентовать отчет, дал характеристику текущей ситуации с теплоснабжением Новосибирска. В отдельных домах энергетики и коммунальщики еще продолжают наладку режима работы инженерных коммуникаций.

Кроме того, в процессе запуска отопления были выявлены дефекты на теплосетях. Например, по состоянию на 8 октября с проблемой нехватки тепла из-за повреждения на магистральном трубопроводе столкнулись жители микрорайонов Северо-Чемской, Башня, Телецентр, а также поселка Ефремова. Окончательно решить эту проблему специалисты планируют к 10 октября.

Подключение потребителей Новосибирска к теплу прошло в период, определенный общегородским графиком, - с 22 сентября по 1 октября. Андрей Колмаков оценил его как слишком короткий: «Действительно, мы в этом году за 10 дней запустили систему теплоснабжения, но мое личное мнение - гонка за сокращением срока запуска ни к чему хорошему не приводит. Чем раньше мы начнем подключать город, тем быстрее мы пройдем все негативные моменты».

Он предложил начинать отопительный сезон, не опираясь на климатическую норму (среднесуточная температура +8 °С на протяжении пяти дней), и не минимизировать сроки запуска тепла. «У нас было всегда две недели. Будем обращаться с этим вопросом, будем прорабатывать. Те ремонты, которые мы делаем, те техперевооружения, новое строительство теплосетей не решают глобально проблемы состояния инфраструктуры, которая есть», - резюмировал Андрей Колмаков.

На фото (слева направо): председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин и начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев. Фото: sibgenco.online

Вопрос неоднозначный и требует обсуждения, полагает начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев. «С одной стороны, жесткие сроки начала отопительного сезона - это правильно и технологически обосновано. С другой стороны, когда завершается отопительный сезон, мы получаем огромное количество обращений с просьбой отключить отопление. Поэтому в идеале, если бы у нас была более совершенная система теплоснабжения в Новосибирске, то, возможно, как таковых сроков бы и не было: каждый потребитель по своей потребности открывал бы запорную арматуру, уведомлял теплоснабжающую организацию и начинал отбор тепла».

Дмитрий Перязев отметил предложение СГК в этом году о раннем подключении как частично решающее проблему выбора сроков: «По факту мы именно к этому начинаем потихоньку подходить. В этом году до начала отопительного сезона около 300 абонентов были подключены, соцобъекты и жилые дома».

Раннее подключение - до начала отопительного сезона - будет работать, только если будут готовы теплосети, отметила эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина. Кроме того, логично предусмотреть и отключение до официального окончания отопительного периода, считает она.

Участники дискуссии согласились с предложением эксперта рынка энергетики Сергея Бухарова обсудить тему сроков начала в Новосибирске отопительного сезона отдельно, в более расширенном составе.

Доклад СГК о подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов, с описанием объектов ремонтной и инвестиционной программ, сроками и объемами вложений, доступен по ссылке.