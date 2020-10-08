Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 октября 2020 года: новый антирекорд по количеству заболевших

Коронавирус, несмотря на все усилия медиков, пока не отступает. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 октября 2020 года. За прошедшие стуки врачи выявили 92 новых заболевших COVID-19 в регионе: это новый антирекорд, таких показателей не было последние три месяца. Всего с начала эпидемии было выявлено 13795 случаев заражения коронавирусом среди жителей Новосибирской области. Число излечившихся за все время борьбы с COVID-19 составляет 12352 пациента. Новосибирская область занимает 22 место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Количество заболевших коронавирусом за сутки

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ

Врачи выявили 11 новых заболевших коронавирусом среди детей в Новосибирской области, это самый высокий показатель за месяц. Всего с начала эпидемии заболел 841 ребенок. В детской больнице №3 находятся 33 маленьких пациента с подтвержденным COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

ПЯТЬ СМЕРТЕЙ ЗА СУТКИ

Пятеро новосибирцев скончались от коронавируса — оперативный штаб региона сообщил подробности трагедии. Среди жертв болезни оказался 51-летний мужчина и четыре женщины в возрасте 58 лет, 74 года, 80 лет и 87 лет. Общее число смертей от COVID-19 составляет 481 человек.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА В ЖИЗНИ

Молодая сибирячка Анна Кузьмина обнаружила у себя рак крови, а теперь заразилась коронавирусом. Девушка предполагает, что обострение болезни прошло на фоне стресса от побоев со стороны бывшего ухажера.

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