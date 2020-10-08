Последствия метели в Новосибирске 8 октября 2020 года: город сковали пробки, а дети лепят снеговиков

После снегопада улицы Новосибирска сковали пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непогода обрушилась на Сибирь в середине недели, и последствия метели в Новосибирске 8 октября 2020 года внесли коррективы в жизнь города. Из-за сильного снегопада столицу Сибири сковали пробки: улицы буквально заволокло белой пеленой, что стало причиной плохой видимости на дорогах.

Непогода обрушилась на город. Фото: Анна ПАШАГИНА

Согласно данным портала Яндекс. Карты, пробки на дорогах Новосибирска в настоящее время достигают 7-ми баллов. Труднее всего проехать по проспекту Димитрова, улице Владимирской, Нарымской, Фабричной, Кирова и на Восходе. Затруднено также движение по Октябрьскому мосту, Красному проспекту, улицах Кошурникова и Богдана Хмельницкого.

Пробки на дорогах Новосибирска в настоящее время достигают 7-ми баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

— В таких погодных условиях видимость на дорогах сильно снижается. В такой период количество ДТП увеличивается. Именно поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать все необходимые меры предосторожности. Автомобилистам нужно строго соблюдать скоростной режим, обязательно заранее притормаживать перед пешеходными переходами и рядом с теми местами, где могут быть дети. К примеру рядом со школами или детсадами, — рассказала КП-Новосибирск инспектор группе пропаганды ГИБДД капитан полиции Ирина Кетова

В ГИБДД напоминают: пешеходам же необходимо переходить проезжую часть только в специально установленных местах и помнить, что в гололед тормозной путь у транспортных средств увеличивается, поэтому, прежде чем идти, стоит точно убедиться, успел ли водитель затормозить.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Новосибирске снег будет идти весь день. Горожане уже начали делиться в соцсетях своими фотографиями и видеороликами непогоды. До конца недели в городе ожидается облачность и дождь. Температура воздуха составит 4-6 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью 3-6 метров в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 757-760 миллиметров ртутного столба.

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