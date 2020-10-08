«Теперь он вернуться хочет»: сибирячка продает на «Авито» вещи бывшего, который не женился на ней

Сибирячка стала звездой «Инстаграма». Фото: santaavitobarbara, предоставлено героиней публикации.

Жительница Новосибирска Марина выставила на «Авито» вещи бывшего парня. К товарам она написала забавные объявления.

— Задержалась в отпуске, приехала отдохнувшая, довольная, а тут это, опять подбросил! И цветы опять вместо картошки. Я человек из СССР, мне нужны запасы, чтобы спать спокойно, — написала Марина в одном из своих постов.

Девушка также продала халат своего экс-бойфренда, носки, шапку, ботинки-скороходы и несколько его подарков — юбку-пачку, плед и даже букет цветов.

«Халат бывшего с пятнами коньяка» — пост, с которого все началось. Фото: santaavitobarbara.

Чем дальше, тем больше было подписчиков и откликов. И Марина перевела всю историю в «Инстаграм». Выкладывает она посты на странице santaavitobarbara. Одно ее объявление может собирать по тысяче просмотров в день. И восторженные поклонники уже скупили все вещи — кроме цветов, они завяли.

— Я выкладываю историю, как она есть, ничего не придумываю. Сначала летом выставила на продажу пакет с вещами бывшего и юбку. На месяц уехала в отпуск и не заходила на «Авито». Захожу потом — а там 300 сообщений, 100 подписчиков! В основном писали только положительные отзывы, люди в восторге, благодарили, что подняла им настроение. Кто-то писал: «Как он мог так поступить, что вы ушли?». Кто-то требовал продолжения. И я начала выкладывать объявления дальше. И собираюсь продолжать, с юмором у меня все хорошо, — рассказала Марина КП-Новосибирск.

На продажу пошел даже букет, правда, он быстро завял. Фото: santaavitobarbara.

Девушка рассказала, что рассталась с парнем из-за того, что тот не хотел идти с ней в ЗАГС. А сейчас пытается вернуться, заодно подбрасывает новых вещей.

— От моего «сериала» он в шоке. Сначала его веселило, а потом не понравилось, что я пишу про него обидное. И еще не нравится, что ко мне пишут другие мужчины. Мне уже пришло около ста приглашений на свидания, некоторые замуж звали. Им даже все равно, как я выгляжу. Они иногда готовы купить вещи, лишь бы приехать и на меня посмотреть, — рассказала Марина.

Популярность в соцсетях принесла девушке и бонусы — ей предлагали работу маркетолога и копирайтера. Сейчас она рассматривает предложения.

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