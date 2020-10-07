Охранные зоны под постоянным контролем энергетиков

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Масштабное электросетевое хозяйство требует пристального внимания и постоянного качественного профессионального обслуживания, а также ремонта и реконструкции для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Для повышения безопасности функционирования и качества эксплуатации электроустановок, в том числе для обеспечения доступа персонала сетевой организации к объектам электросетевого хозяйства при производстве регламентных и ремонтно-восстановительных работ, энергетики осуществляют постоянный контроль за соблюдением требований законодательства в ходе проведения регулярных рейдов по охранным зонам объектов электросетевого хозяйства.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 определены параметры охранных зон для ЛЭП и особенности хозяйствования в указанных зонах. Установление охранных зон ЛЭП позволяет обеспечить сетевой организации доступ к объектам электросетевого хозяйства, находящимся на участках земли, принадлежащих на праве собственности частным лицам. Это необходимо для производства регламентных и ремонтно-восстановительных работ, без которых невозможно обеспечение надежности снабжения потребителей электрической энергией.

В Новосибирской области в настоящее время зафиксировано более 1800 нарушений в охранных зонах ЛЭП. Причем спектр этих нарушений самый разнообразный, от незаконного строительства объектов недвижимости до размещения мусорных полигонов.

Так, в июне 2020 года в Новосибирском районе Новосибирской области сотрудниками АО «РЭС» при осмотре воздушной линии 110 кВ в охранной зоне этой линии была обнаружена очередная детская площадка, размещенная в пролете опор. По данному факту были направлены обращения в территориальный орган Ростехнадзора и собственнику земельного участка. В июле текущего года СУ Ростехнадзора сообщило АО «РЭС» о привлечении собственника участка к административной ответственности по ст. 9.8 КоАП РФ.

Вызывает тревогу энергетиков тот факт, что это далеко не единичный случай, касающийся размещения именно объектов детского досуга в охранных зонах линий электропередачи. Несмотря на то, что совместными усилиями энергетиков, надзорных органов и органов правопорядка выявленные нарушения устраняются, нерадивые предприниматели вновь размещают подобные объекты, несмотря на явную опасность для пребывающих на них людей, в том числе детей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Примером вопиющего нарушения правил хозяйствования в охранных зонах является выявленный в июле 2020 года факт размещения летнего кафе и детской площадки с надувным батутом в Октябрьском районе Новосибирска. Специалистами филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети» было проведено обследование земельного участка, на котором располагались кафе и надувной детский игровой комплекс. В ходе обследования было установлено, что данные объекты расположены непосредственно в охранной зоне воздушной линии электропередачи классом напряжения 110 кВ. Как и в предыдущем случае, по факту нарушения АО «РЭС» было направлено предупреждение в адрес арендатора земельного участка, а также обращение в СУ Ростехнадзора. В августе 2020 года Сибирское управление Ростехнадзора также сообщило о привлечении арендатора участка к административной ответственности по ст. 9.8 КоАП РФ.

АО «РЭС» в очередной раз призывает соблюдать требования Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 и обращаться за получением согласования осуществления действий в пределах охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи. Для получения решения о согласовании заинтересованным лицам необходимо обратиться с письменным заявлением в пункт обслуживания клиентов соответствующего филиала АО «РЭС».

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[1] 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

11. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).