Загадочная спутница Навального Мария Певчих купила подозрительную бутылку с водой в Новосибирске: в МВД сделали заявление

Мария Певчих сопровождала Навального в его командировке по Сибири.

Следователи Управления на транспорте по Сибирскому федеральному округу провели целый комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств отравления Алексея Навального. Напомним, его соратники считают, что оппозиционного блогера отравили через бутылку с водой, которую ему подавали в томском отеле «Ксандер».

Проводя расследование, оперативники выяснили, что Мария Певчих, которая сопровождала Навального в его командировке по Сибири, не села с ним на один самолет из Томска до Москвы. Женщина проделала очень долгий путь, чтобы доставить в Германию бутылку со «Святым источником». Вот как описали многоходовую операцию в УТ МВД по Сибирском федеральному округу:

— Мария Певчих совместно с Георгием Албуровым (еще один оппозиционер из ФБК - Прим. ред.) после госпитализации Навального проследовала из города Томска в Новосибирск автомобильным транспортом, а далее — воздушным транспортом в город Омск, — сообщили КП-Новосибирск в Управлении на транспорте МВД России по СФО. — В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали. После прохождения предполетного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды «Святой источник», объемом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск (где как раз совершил вынужденную посадку самолет рейсом Томск - Москва).

А далее началось уже совсем странное. Пока Алексей Навальный находился в коме, Певчих 22 августа уклонилась от дачи объяснений следователям, быстро вылетела из Омска в Германию.

В МВД не исключают, что бутылку воды, которой якобы отправили оппозиционера, Мария привезла именно из Новосибирска, а не из томского номера Навального. На территории Германии было проведено токсикологическое исследование бутылки, на ней якобы обнаружили присутствие нервно-паралитического отравляющего вещества.

Сейчас следователи разыскивают Марию Певчих для дачи показаний. Но женщина, постоянно проживающая в Великобритании, не является в органы добровольно.

— Не нашла юридического подтверждения информация об официальном трудоустройстве Марии Певчих в Фонде по борьбе с коррупцией. Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес, — добавили в ведомстве.

Напомним, корреспондент «КП»-Новосибирск» Вадим Алексеев на своем опыте проверил безопасность томского отеля, в котором отдыхал оппозиционер, никаких следов «Новичка» он не обнаружил. А еще оказалось, что в томскую деревню Кафтанчиково журналисты с немецкого телевидения приехали раньше, чем полицейские.

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