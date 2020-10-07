Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 октября 2020 года: сибиряки стали тяжелее переносить болезнь

Врачам пока не удается одолеть заразу. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 октября 2020 года тревожные: еще 82 жителей региона заразились СOVID-19 за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба Новосибирской области, всего с начала эпидемии было выявлено 13703 случая заражения коронавирусом. Число излечившихся пациентов меньше — с момента вспышки заболевания 12294 пациента были выписаны из больниц. Новосибирская область занимает 22 место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом за прошедшие сутки.

ВОСЕМЬ ДЕТЕЙ ЗАБОЛЕЛИ

В Новосибирской области восемь детей заразились COVID-19 за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 830 случаев коронавируса среди детей. По данным оперативного штаба, в детской больнице №3 находятся 33 ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасную болезнь.

УМЕР 40-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА

Трое новосибирцев скончались от COVID-19 за прошедшие сутки. Оперативный штаб сообщил подробности: скончались мужчины в возрасте 40 лет, 42 лет и 67 лет. Общее число жертв коронавируса составляет 476 человек.

В отделениях реанимации находятся 63 пациента, еще 9 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ.

КОГО ЗАБИРАЮТ В БОЛЬНИЦУ

Заболевшие новосибирцы тревожатся — не всех заболевших коронавирусом забирают в больницу. Врачи объяснили — госпитализацию проводят только для случаев тяжелой пневмонии, когда человеку трудно дышать и поражено более 30% легких. Если процент поражения меньше — пациент остается болеть дома.

ПОЛМЕСЯЦА НА КОЙКЕ

Новосибирцы стали тяжелее переносить коронавирус, утверждают врачи. По данным регионального минздрава, количество тяжелых случаев пневмонии выросло с 60% до 80%. Кроме того, увеличилась продолжительность болезни ОРВИ в госпитале в два раза. Раньше новосибирцы могли провести в больнице 8 дней, теперь остаются в койке в среднем 16 дней. Стало больше пациентов из группы риска — пожилых людей, пенсионеров.

ОТКРОЮТ ДВЕ БОЛЬНИЦЫ

В ближайшие дни больница скорой помощи № 2 и областной кардиологический диспансер снова начнут принимать пациентов с COVID-19. Резкий рост числа пациентов с ОРВИ и пневмонией обязывает врачей госпитализировать всех и в минздраве пытаются не допустить переполненных стационаров.

КАРАНТИН ЗА РЕШЕТКОЙ

В Новосибирске СИЗО №1 закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса. Теперь общение с родственниками будет проходить через перегородки.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 82 человека

Количество классов на карантине: 119 школьных классов, 6 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru