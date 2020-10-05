Топ-менеджеры становятся сельскими учителями: четыре честные истории педагогов из глубинки

Владимир Быстров хотел бы преподавать старшеклассникам астрономию вечером, чтобы показать им звезды. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

В этом году Новосибирская область впервые участвует в программе «Учитель для России». Ее суть проста: работать в сельские школы отправляются не только профессиональные преподаватели, но и специалисты из сфер, далеких от педагогики. Все они проходят профпереподготовку и получают возможность на ближайшие два года примерить на себя роль сельского учителя. Финансирует программу в регионе группа «Сибантрацит»: 14,7 миллиона рублей - в 2020 году, более 145 миллионов рублей - в течение пяти лет. Впервые основной объем финансирования программы в отдельном регионе взяла на себя частная компания. С 1 сентября 30 учителей приступили к работе в 10 школах Искитимского и Черепановского районов. Необычные истории сельских педагогов - в нашем материале.

Директор «Макдолнадса» стал педагогом

31-летний экономист из Новосибирска Владимир Быстров сегодня работает учителем физики и обществознания в единственной школе села Гусельниково Искитимского района. Еще чуть больше года назад он был директором ресторана «Макдоналдс», открывал заведения общепита по всей Сибири, занимался набором сотрудников и закупкой продуктов. Но душа требовала другого:

- Не секрет, что в ресторанах быстрого питания линейный персонал - студенты первого-второго курсов, по сути те же дети. Много времени приходилось уделять их обучению, развитию. Однако суровая экономическая машина требует максимальной эффективности человека без учета его индивидуальности. Чтобы с моего уровня пойти дальше, мне пришлось бы изменить себя, стать более бесчеловечным, что ли, и сделать следующий шаг вверх по карьерной лестнице либо сменить профессию.

Единственная школа села Гусельниково Искитимского района. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Владимир понял, что готов не только поменять профессиональную сферу, но и сменить город-миллионник, в котором так успешно складывалась его карьера, на маленькое село:

- Одним из мотиваторов для меня было желание уехать из города: здесь мне стало душно, тесно, я хотел жить в сельской местности. Второе - я хотел преподавать в школе, но меня останавливала необходимость получения педагогического образования. 3,5 года «вышки» - чистой теории без особой практики - это очень сильно тормозило. Программа «Учитель для России» совместила две мои мотивации - я выхожу в школу практически сразу и переезжаю в село.

В Гусельниково Владимир приехал не один, а с подругой Екатериной, инженером-архитектором по образованию. Она устроилась в школу учителем ИЗО на общих основаниях, а позже попала с программу «Земский учитель». Сняли дом. Ни Екатерину, ни Владимира бытовые неудобства - необходимость носить воду, топить печь - не смущают, тем более что это решаемые проблемы, уверены молодые люди.

- Если оставаться жить в селе, то можно с комфортом устроиться - будет не хуже, чем в городе. Достаточно установить электрокотел, который будет нагревать воду и отапливать дом. Все расходы на коммунальные услуги сельскому учителю полностью компенсируются, - говорит Владимир.

Важнее другое - в селе Владимиру проще заниматься любимой астрономией. Он планирует договориться с администрацией школы и преподавать старшеклассникам астрономию в вечернее время, «чтобы дети могли физически наблюдать звезды».

Привыкать молодым людям пришлось и к публичности.

- Переезжая в село, нужно быть готовым, что здесь ты становишься чуть ли не медийной личностью - тебя все знают, с тобой все здороваются. Я еще приехать не успел, как полсела знало, что у них новый учитель физики, как меня зовут. Это накладывает свои обязательства, - уверен Владимир.

Маленький социум, где все знают друг друга и почти все в той или иной степени являются родственниками, влечет за собой и плюсы: у детей нет злости, между учениками нет травли.

- Совершенно нормальная ситуация: когда два третьеклассника что-то между собой не поделили, условный пятиклассник никогда пройдет мимо, - рассказывает Владимир. - Смотришь - подзатыльники каждому раздал, потом воротнички поправил, по головке погладил.

Ради учеников Алексей Малетин научился готовить роллы. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Инженер-технолог учит детей быть счастливыми

34-летний Алексей Малетин - инженер-технолог сварочного производства из Кемерова. Профессию он менял уже не раз: проработав год после университета на заводе, Алексей ушел в торговлю. Карьера складывалась более чем удачно: через несколько лет он возглавил крупную межрегиональную компанию по торговле автозапчастями. Но радости от работы не испытывал.

- В какой-то момент я понял, что весь смысл торговли - купить подешевле, а продать подороже. А результаты моих заслуг - то, что я делаю лучше других, или в два раза больше, или работаю в выходные - это всего лишь прибыль компании, деньги на счете, причем даже не мои. Я осознал, что это меня не устраивает. Стал думать, что же мне нравится. Оказалось, больше всего мне нравится обучать людей. Когда я вижу их результаты, искренне радуюсь. Поэтому работа с людьми в роли наставника стала приоритетом, - поделился Алексей Малетин.

Он выбрал для себя специализацию - учитель технологии. В этом году школа № 9 Искитима, где сегодня работает Алексей, вступила в эксперимент по устранению гендерных ограничений. Труду мальчики и девочки обучаются совместно: вместе готовят, вместе работают на токарных станках.

Основная задача школы - дать ребенку попробовать себя во многих сферах, чтобы найти свое и в дальнейшем заниматься любимым делом, научить самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, а главное - быть счастливым.

- Личность учителя оказывает влияние на понимание предмета учеником, на любовь к предмету. Я хочу быть по-настоящему интересным учителем, хочу показывать разнообразие выбора, хочу, чтобы мои уроки были увлекательными. Если по их окончании два-три человека скажут: «Вау, это было классно!» - это самое главное. На другом предмете другие два-три человека скажут: «Вау, это классно!» И так далее. К выпуску каждый из них будет понимать, что ему нравится, и будет заниматься именно этим. Наша задача - показать все многообразие выбора, - объясняет Алексей Малетин.

Искитимская школа № 9. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Право выбора учитель дает детям даже в рамках уроков труда. Путем голосования пятиклашки решают, какое блюдо будут готовить на занятиях. Недавно, например, класс готовил роллы:

- Представляете, весь класс захотел готовить роллы! А я и сам этого не умею. Пришлось гуглить, учиться правильно их готовить. Купил циновки для закручивания. И дети с таким удовольствием крутили роллы! Ученики говорят: «Это самый любимый наш предмет». Мне кажется, в том числе и потому, что они делают то, что им действительно интересно. И образовательный результат есть: дети познают основы кулинарии.

Хогвартс на берегу Обского моря

Виктория Силакова из Томска и Ульяна Гилева из Перми вместе снимают дом на берегу Обского моря в селе Сосновка Искитимского района и преподают в единственной школе. Девушки познакомились и подружились в рамках программы «Учитель для России».

Виктория - графический дизайнер, занималась аквагримом, принимала участие в детских праздниках, создавала иллюстрации для детского журнала. Но для профессиональной педагогики ей не хватало профильного образования.

- Идти в пед, получать второе высшее образование было не в моих интересах. Мне хотелось найти педагогический интенсив с практикой и поддержкой методистов и кураторов, - признается Виктория, сейчас она работает учителем ИЗО и педагогом-организатором.

Ульяна, историк по образованию (Пермский кампус Высшей школы экономики), преподает в начальных классах. Ученики буквально влюбились в новую учительницу. Даже после уроков они отказываются покидать школу - остаются, делают домашние, а затем и дополнительные задания, смотрят обучающие мультфильмы:

- Дети очень открытые и восприимчивые. Я сижу до четырех часов, и они со мной. Родители сначала волновались, а сейчас уже привыкли.

К слову, второклашек мы застали и вечером у дома учительниц - ученики Ульяны пришли проведать ее и принесли цветы.

Жизнь девушек после переезда в село изменилась: на всю Сосновку только два продуктовых магазина. Нет ни аптек, ни магазинов промтоваров. За всем этим нужно ехать в Искитим, Бердск или Новосибирск.

- Поначалу было сложно, особенно трудно пришлось с деревенской печью: топить помогала хозяйка - у нас огонь гас. А сейчас уже проще, научились. Но есть и свои плюсы - деревенское молоко, сметана, домашние яйца, - перечисляет Ульяна.

Виктории тяжелее всего оказалось расстаться со своим привычным окружением: любимый парикмахер, любимый магазин, любимое кафе.

- Я не думала, что я так глубоко во все это вросла, - улыбается Виктория Силакова.

Ульяна Гилева (слева) собирается смастерить с учениками кукольный вертеп, а Виктория Силакова - провести для них фестиваль современного искусства. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Молодым учительницам рады не только ученики, но и коллеги-преподаватели.

- Нам очень повезло, что нас хорошо приняли в школе. Эта поддержка коллектива действительно помогает. Новые идеи принимаются на ура. Например, в День учителя сосновская школа превратится в школу чародейства и волшебства Хогвартс. И дети, и учителя будут в костюмах. Мы оформим школу, у нас будут необычные уроки, волшебные шляпы, квиддич. Я предложила эту идею, и меня поддержали, - радуется Виктория.

Ульяна, хобби которой - фольклор, мечтает организовать для детей традиционные Святки, провести ряжение, разучить с ними колядки, сделать кукольный вертеп. А Виктория - организовать в Сосновке фестиваль современной культуры. В сентябре она провела незабываемый урок - вывела детей в школьный двор на пленэр. Они изучали ботаническую иллюстрацию и должны были или нарисовать цветы, или придумать свой принт.

- Дети были в полном восторге. Они сказали, что до этого их никто ни разу не выводил, хотя, казалось бы, ничего сложного. Для детей это была такая смена парадигмы, - рассуждает Виктория. - Один класс прямо штормило от новых эмоций, они долго не могли успокоиться, потому что для них это был совершенно новый формат обучения.

У детей в селе достаточно однообразная жизнь, у них мало впечатлений. И учительницы мечтают сделать их жизнь интереснее, расширять их кругозор. Им хочется, чтобы маленькая сельская школа стала бы не только образовательным, но и культурным центром, чтобы максимально расширить границы знаний и восприятия жизни учеников.