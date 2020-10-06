Под Новосибирском хозяйка аптеки помогает егерям ловить браконьеров

В 41 год бизнесвумен стала натуралистом, шокировав всех подруг и родных. Фото: предоставлены Татьяной Нурхайдаровой

56-летняя сибирячка Татьяна Нурхайдарова входит в топ-200 фотографов-натуралистов по всему миру. 15 лет назад женщина оставила бизнес, квартиру в городе и уехала жить на край леса — все ради того, чтобы фотографировать краснокнижных животных в Мануйловском заказнике. Как изменилась жизнь Татьяны в глухой глубинке — в материале «КП» — Новосибирск».

«МУЖ ПОДДЕРЖАЛ»

Татьяна даст фору многим фотографам. На стене в ее комнате медведи, росомахи и выдры смотрят со снимков в рамочках, а на книжных полках виднеются грамоты за победы в фотоконкурсах National Geographic. Но в далеком 2005 году все было по-другому: в 41 год Татьяна была хозяйкой аптечной сети в Новосибирске. Однако мечтала о другом.

— С детства я ходила с папой на охоту и рыбалку, он добывал зверушек, а я их оплакивала. Всю жизнь жила в городе, но мне все время было здесь душно. Как только выдала дочь замуж — сразу переехала в село Баратаевка на границе Мануйловского заказника. Почему? По зову природы — иначе не могу сказать, — призналась «КП» — Новосибирск» Татьяна Нурхайдарова.

Супруг сибирячку поддержал: подарил ей профессиональный фотоаппарат, чтобы она смогла снимать природу. А вот другие родственники и друзья решение сибирячки сильно расстроились:

Краснокнижные птицы - главная любовь фотографа. Фото: предоставлены Татьяной Нурхайдаровой

— Все были в шоке, особенно подруги. Мама тоже пыталась меня вернуть в город уговорами и ультиматумами, говорила: «Или я, или фотоаппарат», — вспоминает Татьяна.

В селе сибирячка открыла аптеку низких цен и подружилась с местными. Деловой костюм отправился на вешалку, а повседневной одеждой стал камуфляж. И главное — у Татьяны появилась возможность фотографировать: женщина сутками пропадала в полях ради снимка орла или кабана и даже рисковала жизнью, снимая медведей и росомах.

— Первую встречу с медведем я запомню надолго! Но рядом были опытные егеря, и мы потихоньку спрятались за деревьями и разминулись со зверем. Медведя надо опасаться, но кабан или росомаха гораздо опаснее — они непредсказуемые. При встрече лучше всего очень медленно зайти за дерево и не шуметь. Никогда не стоит от медведя убегать, — посоветовала сибирячка.

После встречи с медведем Татьяна не боится браконьеров. Фото: предоставлены Татьяной Нурхайдаровой

Я РЕГУЛЯРНО БОРЮСЬ С БРАКОНЬЕРАМИ

Мануйловские егеря подружились с Татьяной, увидев, насколько ей нравится дикая природа, животные. А вот браконьеры обходят стороной: женщина в одиночку выходила к ним с фотоаппаратом и прогоняла из заказника.

— Некоторые люди ведут себя на природе хуже зверей. Я регулярно борюсь с браконьерами — фотографирую их машины и пересылаю снимки егерям. Браконьеры ни разу не нападали. Но при задержании я по незаконным рубкам леса, нас с егерем пытались избить палками, — считает Татьяна Нурхайдарова.

Фотоохота требует мастерства выслеживать зверя и выжидать момент.Фото: предоставлены Татьяной Нурхайдаровой

Другие враги леса, по словам отважной женщины, — хозяева домашних собак, отпускающие питомцев на самовыгул. В лесу «милые собачки» дичают и нападают на зверей и даже на людей. Весной 2020 года только в одном заказнике собаки задрали 60 косуль, а недавно спровоцировали ДТП, загнав лося на дорогу.

— Животное погибло, семья кемеровчан оказалась в реанимации, — вздыхает Татьяна Нурхайдарова.

Сибирячка призывает любить природу и мечтает выпустить книгу для детей.Фото: предоставлены Татьяной Нурхайдаровой

ЗВЕРИ

Отдушина Татьяны — это снимки. В Мануйловском заказнике живут полярные совы, на Сухиновском озере обитают редкие выдры, а на острове Семан на Оби — орланы-белохвосты. Только за одно лето Татьяна наснимала 26 редких видов птиц, нашла 8 видов сибирских орхидей. Секрет успешной фотоохоты в том, чтобы пройти звериными тропами и не спугнуть дичь.

— За 15 лет я наснимала около трех десятков краснокнижных видов животных и птиц в Новосибирской области, на Алтае и на Байкале. Трижды становилась финалистом фотоконкурсов русского National Geographic, попала в топ-200 натуралистов на INaturalist по всему миру. Ученые из России, Европы и США просят меня отправить семена и фото редких трав, которые становятся образцами для научных исследований, — говорит Татьяна Нурхайдарова. — Главное — с доброй душой идти в лес. Звери все чувствуют — и если ты к ним открыт, то подпустят.

Сейчас женщина мечтает издать детскую книжку и рассказать о своих лесных историях в Новосибирской области. А вот вести видеоблог и снимать видеоролики, как это теперь модно, не хочет. Фотограф-натуралист уверена, что лучше нажать на спуск и запечатлеть момент.

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