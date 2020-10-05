«Да не обиделась я!»: депутат после шуток в свой адрес отправит Урганту свистульки

Наталья Пинус уверена, что Ургант ее шутку поймет. Фото: Борис КУДРЯВОВ/www.facebook.com/natalia.pinus

Наталья Пинус, депутат Совета депутатов города Новосибирска, решила не молчать после того, как Иван Ургант пошутил над ней на главном канале страны. Напомним, народная избранница попросила скинуться ей на подарок - муфельную печь для обжига керамики за 100 тысяч рублей, и юморист сострил:

- Главный вывод, который мы делаем из этой новости: не боги горшки обжигают, а депутаты. Для чего печь депутату? Да чтобы делать глиняные свистульки и раздавать их пенсионерам. Чтобы пенсионер свистнул, и депутат к нему прибежал. А сейчас у пенсионеров свистульки необожженные, и стоят они с набитыми глиной ртами.

Спустя несколько дней Наталья Пинус своеобразно ответила шутникам на своей странице в «Фейсбуке» - выложила фото трех свистулек и написала:

- Давно я не лепила свистулек, но решила вспомнить это дело. Специально для «Вечернего Урганта». Вот готова троица: Баран, Козел и Петух. Планирую отправку в начале недели, к посылке приложу короткое письмо: «Здравствуйте, Иван! Спасибо Вам за рассказ обо мне в Вашей передаче. Скоро куплю муфельную печь и планирую творческий проект. В благодарность сделала Вам свистули. Это для Вас, Дмитрия Хрусталева и Константина Эрнста. Решите сами, кому какая достанется. Буду благодарна, если свистнете в эфире, чтобы знать, что посылка до Вас дошла».

Депутат на шутников не обижается. Фото: www.facebook.com/natalia.pinus

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с депутатом, придумавшей остроумный презент. Наталья Пинус сразу сказала, что на шутников не обижается.

- У меня с чувством юмора все в порядке, - рассмеялась депутат. - Думаю, и у самих ребят тоже. На самом деле изображения животных на свистульках - абсолютно традиционные, так что, думаю, они оценят.

- А если бы была возможность ответить Урганту после его шутки - что вы сказали бы?

- Я бы с ним поговорила о зарплатах муниципальных депутатов. Точнее, о том, что эта работа не оплачивается. И о том, что такие просьбы частенько пишут мои друзья - это нормально в современном мире. А что, депутат не человек, что ли?

- Если бы в эфир Ургант позвал - поехали бы на съемки?

- Без проблем. Я вообще человек, легкий на подъем. А завтра пойду отправлять свистульки - надеюсь, что в эфире мне все-таки ответят.

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