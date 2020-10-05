Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 октября 2020 года: заразились больше 13,5 тысяч сибиряков

Более 2 тысяч пациентов госпитализировано в больницы Новосибирска Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 6 октября 2020 года не радует: врачи обнаружили 73 новых случая COVID-19 среди жителей Новосибирской области всего за сутки. По данным оперативного штаба, с начала вспышки заболевания были инфицированы 13534 человека. Общее число излечившихся пациентов меньше — 12177 человек . Новосибирская область занимает 22 место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирске

ЗАБОЛЕЛИ 7 ДЕТЕЙ ЗА СУТКИ

В Новосибирской области семь детей заразились коронавирусом за прошедшие сутки: всего с начала эпидемии СOVID-19 был выявлен у 816 маленьких пациентов. Врачи госпитализировали в детскую больницу №3 37 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасное заболевание.

СКОНЧАЛИСЬ ПЯТЕРО

Пять человек стали новыми жертвами коронавируса в Новосибирской области. По данным оперативного штаба, среди погибших за сутки были одни мужчины в возрасте от 66 до 74 лет. Всего с начала вспышки COVID-19 в больницах скончались 469 пациентов.

ШКОЛЫ ПРОДОЛЖАТ РАБОТАТЬ

Власти Новосибирской области не готовы отправить школы на досрочные каникулы или вернуть дистанционное образование. Однако при выявлении заболевших в школах и детсадах целые классы и группы будут отправлять на карантин. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил о продлении режима по борьбе с COVID-19 и обязанности носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками.

СРОК ГОДНОСТИ ИММУНИТЕТА

Ученые рассчитали риск повторного заражения COVID-19. По расчетам вирусологов Института клинической и экспериментальной медицины переболевшие коронавирусом могут заразиться вновь уже через несколько месяцев. Вирус мутирует и через три-четыре месяца может вновь побороть иммунитет, а через полгода организм окончательно «обнуляется» перед угрозой COVID-19.

ГРЯЗНЫЕ КРОВАТИ, ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ БОЛЬНИЦЫ

Сибирячка пожаловалась на грязные кровати для зараженных COVID-19 в новосибирской больнице №11. У девушки возникли проблемы с койко-местом, ее поселили в помещении для медсестры и дали немытую кровать. Пациентка также пожаловалась на дефицит лекарств — якобы ей не давали гепарин, омепразол, антибиотики.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 73 человека

Количество классов на карантине: 54 школьных класса, 9 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей

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