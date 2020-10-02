«Акация на Красногорской» - первый проект «дочки» ГК «Расцветай». Сдан досрочно!

Дом «Акация на Красногорской» сдан на четыре месяца раньше заявленного срока. Фото: ДК «Акация».

В начале 2020 года ГК «Расцветай» вывела на рынок бренд «Акация» в классе «доступное жилье». За этот короткий период девелоперская компания заявила о себе как о сильном игроке в этом сегменте, сдающем жилье раньше заявленного срока. Буквально за семь месяцев в нескольких минутах езды от станции метро «Заельцовская» по быстровозводимой технологии был построен 17-этажный панельный дом.

Сейчас во дворе дома «Акация на Красногорской» заканчивают благоустройство зеленых зон из хвойных деревьев и декоративных кустарников. Пушистые ели будут радовать глаз летом и создавать праздничную атмосферу зимой.

Дом «Акация на Красногорской» комфортен для проживания с детьми. Четыре детских сада, две общеобразовательные школы и Сибирский кадетский корпус, супермаркет «Пятерочка», торговые центры «Гигант» и METRO Cash&Carry, городская больница № 1‎ и поликлиника № 27, отдел полиции № 3 Заельцовский - все находится в шаговой доступности.

Семьи с детьми особенно оценят просторные трехкомнатные квартиры с угловым панорамным остеклением площадью 79 кв. м, которые еще можно успеть приобрести в новостройке. Жилье осталось на 9, 11 и 13-м этажах. А это значит, что приятным бонусом для новоселов станет шикарная панорама лесного массива зеленой жемчужины Новосибирска - Заельцовского парка, до которого можно добраться на машине всего за 15 минут.

Угловые увеличенные окна - изюминка проекта «Акация на Красногорской», благодаря чему жилье становится еще более светлым и просторным.

Увеличенные оконные проемы дома «Акация на Красногорской» сделают жилье еще более светлым и просторным. Фото: ДК «Акация».

Дом «Акация на Красногорской» построен в очень удобной локации. Здесь гармонично сочетаются хорошая транспортная развязка и тихая внутриквартальная обстановка. Несмотря на прямой выезд на Красный проспект и улицу Жуковского, благодаря чему до площади Калинина и станции метро «Заельцовская» ехать на автомобиле всего 5 минут, а также на наличие рядом остановок общественного транспорта, дом находится в глубине от шумных магистралей.

Девелоперская компания «Акация» располагает собственным земельным фондом. В портфолио застройщика более 65 тыс. кв. м строящихся объектов. Сдан в эксплуатацию 17-этажный дом «Акация на Красногорской», в активной стадии строительства - ЖК «Акация на Ватутина», скоро состоится открытие продаж еще одного проекта.

Подробную информацию о новостройке «Акация на Красногорской» и других проектах застройщика можно узнать по телефону (383) 258-77-44.

Отдел продаж «Акация на Красногорской»: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607

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