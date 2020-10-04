«Думала, с ума сойду, а сейчас хочу замуж»: как изменилась жизнь девушки, которая ослепла и не может ходить из-за рака

Антонина потеряла зрение в 18 лет. Фото: личный архив героя/Галина Белецкая.

Антонина Кудряшова лишилась зрения и оказалась прикована к инвалидному креслу в 18 лет. Девушка не отчаялась: научилась плести из бисера, шить на швейной машинке, освоила YouTube и даже устроилась на работу в местную школу. Свою историю Антонина рассказала «КП» — Новосибирск».

Женщина очень любит путешествовать. Фото: личный архив.

«ОБЕЗДВИЖЕНА И В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ»

Страшный диагноз «лейкоз» Антонине поставили в 15 лет. Девушка тогда только пошла в девятый класс в родном Мошково и постоянно жаловалась, что у нее болит голова. Когда ее обследовали, то обнаружили рак.

— Я прошла курс химиотерапии, лучевой терапии. Болезнь, казалось, отступила, долго не давала о себе знать. Но в конце 2005 года головные боли вернулись, мы с мамой как раз были в реабилитационном центре в Санкт-Петербурге. Меня обследовали и сразу отправили обратно в Новосибирск, — рассказала «КП» — Новосибирск» Антонина Кудряшова.

Ложась в больницу, сибирячка думала, что будет время подготовиться к экзаменам, и даже не подозревала, что она последний раз видит своих родных и передвигается самостоятельно. Девушка в палате читала книги и думала, что буквы на страницах учебников пляшут из-за плохого освещения. Только проблема была не в лампах.

— Все происходило постепенно. Зрение падало, как самолет, который заходит на посадку. Ноги отказывались ходить. Лежа в палате, я думала, что это временный эффект и что после лечения все восстановится, но нет. Честно скажу, даже не помню того момента, когда проснулась и оказалась обездвижена в полной темноте, — признается женщина.

Именно бисероплетение помогло женщине восстановиться морально. Фото: личный архив.

«Я ПЛЕТУ НА ОЩУПЬ»

Первые месяцы в темноте Антонина даже и не помнит. Признается, что все было как в тумане, и осознание того, что случилось, пришло не сразу. Ежедневно рядом с девушкой были родители, друзья. Все старались подбодрить потерявшую зрение Тоню.

— Мне пришлось научиться жить в темноте. Когда вернулась домой, мне выделили место, где стоят мои кружки, тарелки, столовые приборы. Так было проще их доставать. Ежедневно я заново изучала дом на ощупь: запоминала, где стоят нужные предметы, как проехать в ту или иную комнату. Честно скажу, думала, у меня крыша поедет, — вспоминает сибирячка.

Сейчас Антонина работает в школе. Она учит детей плести из бисера. Фото: личный архив.

Тоня почти все время сидела дома и никуда не выходила. В четырех стенах ее спасали не только близкие люди, но и творчество. Сибирячка начала шить и плести фигуры из бисера.

— Я попросила бабушку, чтобы она вдела нитку в иголку и принесла мне ткань. Сложив лоскуток пополам, я смастерила небольшой мешочек. Потом мне дали пуговицы, и я пришила их. Бабушка немного мне подсказывала, — говорит Антонина. — Следующим этапом стало бисероплетение.

Сибирячка уже пробовала плести из бисера, когда еще могла видеть. Делала это с помощью лески, а новые знакомые посоветовали ей делать все то же самое, но с помощью проволоки — она более твердая и ее легче держать.

— Я достала из комода бабушкины бусинки и начала плести. Только была одна сложность — все схемы в картинках. В текстовом варианте — единицы. Пришлось просить знакомых, чтобы переводили эти схемы в слова и начитывали мне. Только так я смогла научиться работать с бисером, ничего не видя, — объясняет женщина.

Антонина начала плести деревья, цветы, вазы. Смотря на эти произведения искусства, и не скажешь, что их изготовил незрячий человек. Как у Тони получилось так реалистично передать то, что она раньше видела?

— К примеру, мне нужно сплести ромашку. Я ищу схемы ее создания в интернете и выбираю более приемлемую. Начинаю плести. Однажды к 9 Мая нужно было гвоздики сделать. А я не помнила, как они выглядят, и приличных схем по их плетению не было. Пришлось купить цветок и разобрать его на лепесточки, — описывает Антонина. — Я сидела и ощупывала контуры, чтобы запомнить.

Декорации для мультика дети делают вместе с руководителем. Фото: личный архив.

САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

Занимаясь творчеством, Тоня окончила университет и получила диплом психолога. В родном селе женщина начала проводить мастер-классы в мошковской библиотеке.

— Меня заметили в 2016 году. Учителя пригласили в летний лагерь, чтобы показать детям, как плести из бисера. И они так втянулись, что потом меня позвали работать в школу. Я была безумно рада, — улыбается сибирячка.

Теперь Антонина учит местных учеников плести фигуры из бисера. Не так давно ей и ее подопечным пришла в голову идея снимать мультики с героями, которых они сделали своими руками.

— Одна девочка принесла на урок книжку со схемами плетения разных сказочных героев, от колобка до принцесс. Я и решила, что будем снимать мультики и выкладывать их на YouTube. Подключила своих друзей, вместе мы запустили этот проект, — делится педагог.

Ролики быстро набрали популярность среди местных жителей.

Антонина не ожидала, что займет второе место. Фото: Галина Белецкая.

МИСС ИНТЕГРАЦИЯ

В этом году Антонина решила принять участие в конкурсе красоты для девушек на колясках «Мисс Интеграция — 2020». Сибирячка давно следила за мероприятием в социальных сетях и поняла, что в этот раз должна побороться за первое место.

— Подготовка давалась сложно, особенно творческий конкурс. Пою я плохо, танцую хорошо, но тоже не сильно удачный вариант. Решила, что покажу членам жюри наши умения с детьми. Они очень сильно переживали за меня и болели на этом конкурсе, — благодарна ученикам Антонина. — Мы продемонстрировали наш мультик и поделки из бисера.

Еще один непростой этап — монолог на тему «Что бы ты сказала себе, вернувшись в прошлое». Об этом конкурсе девушек предупредили за сутки до финала. Тоня была растеряна. Впереди еще репетиция до полуночи, а перед конкурсом хотелось бы выспаться.

— Я встала рано утром и набросала текст. Попросила девушку, которая меня сопровождала, наговорить его на диктофон, чтобы можно было послушать. Это получилось не с первого раза — техника глючила, так что я смогла послушать собственный текст лишь дважды, — продолжает сибирячка.

Сейчас сибирячка отдыхает на Алтае. Фото: личный архив героя

Несмотря на все трудности и преграды, Антонине удалось взять ленточки в нескольких номинациях: «Мисс Мастерица», «Лучший социальный проект», «Приз зрительских симпатий» и первая вице-мисс конкурса «Мисс Интеграция — 2020».

— Я совсем не ожидала, что займу второе место. Безумно благодарна всем за поддержку, за помощь в подготовке к конкурсу. Сейчас я уехала отдохнуть на Алтай — это награда за приз зрительских симпатий. Скоро вернусь в школу, к своим любимым ученикам, — добавляет сибирячка.

О чем же мечтает Антонина, которой сейчас 32 года? На этот вопрос женщина отвечает скромно, немного стесняясь:

— Я хочу выйти замуж, родить детей. Да и свой дом творчества открыла бы, где смогла бы обучать еще больше детей.

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