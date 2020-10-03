Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 октября 2020 года: умерли более 460 зараженных пациентов

Врачи вновь фиксируют увеличение заболеваемости. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 октября 2020 года не радуют: по данным оперативного штаба, за минувшие сутки врачи выявили 79 новых заболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 13393 жителя региона, при этом за время пандемии выздоровели 12117 пациентов. Новосибирская область занимает 22 место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Последние данные о заболеваемости коронавирусом в регионе. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

ДЕТИ БОЛЕЮТ МЕНЬШЕ

За последние сутки коронавирусом заболели 5 детей. Это меньше, чем в предыдущие дни: 1 октября COVID-19 выявили у 8 несовершеннолетних пациентов, а 30 сентября — у 12. В детской больнице №3 находится 31 ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

ЖЕРТВЫ COVID-19 — ЛЮДИ ЗА 80

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались четыре пациента: мужчина 81 лет и три женщины: двоим было по 80 лет, третьей — 88. Общее число смертей от коронавируса в регионе на сегодня — 461 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 79 человек

Количество классов на карантине: 54 школьных класса, 9 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв. м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей.

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