Футболисты «Сибиряка» остались без Кубка России из-за коронавируса

Сейчас «Сибиряк» может выставить только пять футболистов, остальные на карантине. Фото: предоставлено пресс-службой ПМФК «Сибиряк».

Плохая новость для новосибирских футбольных болельщиков: руководство «Сибиряка» сообщило, что домашние матчи 1/8 финала с «Динамо-Самара» не состоятся из-за вспышки коронавируса. Опасную болезнь начали диагностировать у членов команды еще в августе, во время подготовительных игр. Затем заболел весь тренерский состав — пять человек, а также вратари и половина команды…

В итоге матчи с «Динамо-Самара», назначенные на 3 и 4 октября в Новосибирске, пришлось отменить. Руководство «Сибиряка» попросил перенести игры на резервные даты — с 14 октября по 18 ноября и заверила, что скоро все будут в строю.

Другим командам пошли навстречу и изменили расписание, а новосибирцам - нет. Фото: предоставлено пресс-службой ПМФК «Сибиряк».

— Не заразились пять футболистов, все остальные переболели в легкой форме или бессимптомно. В ближайшие 7 — 10 дней игроки вернутся с карантина, и мы готовы будем выйти на поле. Клуб осознавал риски, и мы сразу после завершения второго предварительного этапа попросили о переносе матчей на даты ответных игр 1/8 финала на 17 — 18 октября, а после — на любые резервные даты в календаре. — сообщил КП-Новосибирск руководитель попечительского совета ПМФК «Сибиряк» Алексей Толоконский.

Но руководство клуба «Динамо-Самара» и Ассоциация мини-футбола России.отказались переносить матчи, и сибиряки лишились возможности играть в Кубке России.

— Такое поведение руководства команды соперников аморально и неспортивно, а руководства АМФР — непрофессионально и непоследовательно, — заявил Алексей Толоконский.

Болельщики после таких известий негодуют. Фото: предоставлено пресс-службой ПМФК «Сибиряк».

КУБОК БУДЕТ НЕСПОРТИВНЫМ

Новосибирские болельщики удивлены отменой игр — с их точки зрения, это делает турнир несправедливым. Ведь три года назад мини-футбольный клуб «Сибиряк» выиграл Кубок России, в 2018 году стал финалистом турнира. То есть «Сибиряк» был бы серьезным соперником...

— Это решение лишает Суперлигу достойной команды. Кубок России будет неспортивным. У нас есть все шансы дойти до финала. К нам приехал один из действующих чемпионов, наш вратарь тоже играл в Суперлиге. У нас с «Динамо-Самара» шансы на выход в четвертьфинал одинаковые, но мы не смогли сыграть из-за COVID и нам не дали перенести игры. Команду «вынудили» сняться с турнира и влепили штраф. Хотя от такого никто не застрахован, — считает фанат «Сибиряка» из Novosibirsk Ultras.

В футбольном клубе признались: проблема в том, что Ассоциация мини-футбола России могла вмешаться и поддержать команду «Сибиряк», убедив «Динамо-Самару» согласиться на перенос игр. Но этого не произошло. К тому же Ассоциация оштрафует новосибирский клуб за то, что футболисты заболели COVID-19 и не могут набрать минимальный состав игроков.

В команде переболели и игроки, и тренерский штаб. Фото: предоставлено пресс-службой ПМФК «Сибиряк».

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСЕХ ОДИНАКОВЫЕ

Сопеники новоисбирцеы объяснили свой отказ от переноса игр тем, что они участвуют в четвертом туре соревнований Париматч при Суперлиге. А другие даты, когда соревнования не проводятся, команду «Динамо-Самара» не устроили. Поддержали самарцевией в Ассоциации мини-футбола России

— Это общая практика, применяемая сегодня и в большом футболе. В случае подтвержденных заболеваний у команды существует возможность выставить на игру восемь футболистов с отрицательными тестами. Такого количества в обойме ПМФК «Сибиряк» не оказалось. Мы понимаем всю сложность ситуации, но условия в эти непростые месяцы для всех одинаковые, — прокомментировали в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.

Целый месяц для переноса игр — с 17 октября по 18 ноября — также не устроил команду «Динамо-Самара». Почему — соперники новосибирцев не пояснили. В результате шансов на игру у «Сибиряка» почти не осталось. Если игра не состоится — команды получат техническое поражение. Тогда самарцы автоматически выйдут в четвертьфинал. А «Сибиряк» окажется за бортом турнира из-за коронавируса.

— На наш взгляд, АМФР должна была принять взвешенное и справедливое решение независимо от мнения соперника в связи обстоятельствами непреодолимой силы. Но ассоциация мини-футбола этого делать почему-то не захотела, позволяя командам проходить в следующую стадию турнира, не выходя на паркет. Мы не в первый раз видим двойные стандарты, когда матчи КПРФ и «Синары» в чемпионате, матчи в Нефтеюганске и Кемерове в Кубке успешно переносятся на другие даты, а мы оказались заложниками обстоятельств с коронавирусом, — поделился с КП-Новосибирск руководитель попечительского совета «Сибиряка» Алексей Толоконский. — Кубок России — это не первенство водокачки, здесь должен быть другой уровень организации и компетенций. Позор клубу «Динамо-Самара» и АМФР!

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