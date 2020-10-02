Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 октября 2020 года: дети стали чаще заражаться

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 октября 2020 года тревожные. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки врачи выявили 85 новых заболевших COVID-19 среди жителей Новосибирской области. Всего с начала эпидемии диагноз подтвердился у 13314 жителей региона. Количество излечившихся за сутки почти в два раза меньше, всего выздоровели 12064 пациента. Новосибирская область занимает 22 место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 за сутки

ПОЧТИ 800 ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ

В области растет заболеваемость среди детей: за прошедшие сутки диагноз подтвердился у пятерых маленьких пациентов. Всего с начала вспышки COVID-19 в регионе коронавирусом заболели 797 детей. В детской больнице №3 находятся 33 ребенка с подтвержденным диагнозом и подозрением на опасное заболевание.

ТРИ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

По данным оперативного штаба, в минувшие сутки скончались трое новосибирцев: 61-летний и 94 летний мужчины, а также 78 летняя женщина. Общее количество смертей от COVID-19 составило 457 человек.

ВНОВЬ ОТКРЫЛИ КОРОНАВИРУСНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Минздрав Новосибирской области вновь открыл больницу №25 для приема больных с коронавирусом. Туда будут госпитализировать пациентов с гриппом и простудой для проверки на COVID-19.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 85 человек

Количество классов на карантине: 54 школьных класса, 9 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей

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