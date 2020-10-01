Применение современной техники повышает эффективность подготовки объектов АО «РЭС» к ОЗП

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Подготовка к работе в осенне-зимний период (ОЗП) - одна из важнейших задач в деятельности АО «РЭС» - системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей региона энергетики ежегодно выполняют масштабный комплекс мероприятий, важной частью которых являются работы по расчистке просек ЛЭП.

Вырубка мелкой поросли и отдельно стоящих деревьев в пределах трасс воздушных линий электропередачи проводится в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП, а также содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов. В процессе подготовки к прохождению ОЗП в АО «РЭС» активно ведется расчистка просек линий всех классов напряжения - от распределительных сетей до высоковольтных линий 110 кВ.

Для выполнения работ по расчистке и расширению просек на вооружении филиалов компании, расположенных по всей территории Новосибирской области, имеется более 10 единиц специализированной техники. При этом парк спецтехники ежегодно пополняется.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В этом году новейший лесной измельчитель поступил в филиал АО «РЭС» «Западные электрические сети». В основную комплектацию данной техники входит трактор повышенной проходимости с фронтальным навесным устройством и задним расположением дизеля. В качестве навесного оборудования, закрепленного спереди, выступает основной рабочий агрегат - мульчер для измельчения древесины, пней и кустарника на корню. Это оборудование позволяет повысить эффективность расчистки просек в 10 раз по сравнению с немеханизированным способом выполнения работ.

Использование современной техники в немалой степени способствует росту показателей исполнения программы подготовки электросетевого хозяйства АО «РЭС» к периоду максимума нагрузок. В 2020 году компанией уже выполнены работы по расчистке просек на площади более 1800 га, что составляет 130% от календарного плана и почти 90% от всего годового объема работ.

Учитывая сложные климатические условия Сибири и труднодоступность некоторых участков ЛЭП, в рамках подготовки электросетей к зиме энергетики уделяют особое внимание расчистке просек. А применение передовых технических решений позволяет существенно повысить эффективность этих работ и тем самым обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей.