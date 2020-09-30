Средство от старения все-таки существует: уникальную косметику разрабатывают в сибирском наукограде

Продукция создана благодаря алтайской природе. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Такой офис - мечта для женщины. Здесь на столах, на шкафах - настоящая выставка косметики. Причем на любой возраст, на любой вкус, для любых потребностей.

Компания «Две линии» работает третий десяток лет, ассортимент растет. Владельцы предприятия не останавливаются на достигнутом и все время пребывают в поиске: что еще сделать такого, чтобы порадовать потребителей? И неизменно попадают в точку.

Продукция создана благодаря алтайской природе. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В ассортименте компании есть и серия для домашних SPA-процедур, и серия масел и чаев для сохранения красоты и здоровья, и средства по уходу за лицом, телом и волосами на основе алтайских трав...

Производство компании «Две линии» расположено в наукограде Бийске. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Впрочем, неверно было бы утверждать, что «Две линии» выпускают продукцию исключительно для женщин. Вовсе нет. И для мужчин, и для детей тоже разработано много средств. А прежде чем подробнее остановимся на ярких витринах компании «Две линии», обратимся к истории.

Компания выпускает колоссальное количество продукции, которая популярна и в России, и за рубежом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Деловые партнеры Владимир Теплов и Алексей Сычев создали компанию «Две линии» в 1999 году в наукограде Бийске. Сошлись два важных фактора: наука, которая позволяет добиваться оптимального качества продуктов, и алтайская природа, которая дает уникальное сырье для производства.

Начиналась работа компании всего с двух продуктов, но популярность у них оказалась запредельной. Один - средство от бородавок и папиллом «Суперчистотело», другой - препарат для возвращения натурального цвета волос «Антисильверин». Потребители быстро оценили эффективность алтайских новинок, которые прославились даже за рубежом. И теперь «Две линии» - это более 300 разных продуктов, включая также биологически активные добавки и чаи.

Компания «Две линии» производит продукцию, которая позволяет дольше сохранять молодость. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Сейчас лидер продаж - серия косметики «Силапант». За годы работы наша компания уже стала экспертом по возрастным изменениям кожи, и «Силапант» - это как раз антивозрастная косметика. Ее выпуск мы тоже начали 21 год назад, и она по-прежнему пользуется спросом. Покупатели довольны результатом, - показывает нам богатый набор косметики начальник отдела маркетинга компании «Две линии» Вера Медведева. - Серию дополняем, расширяем. Она включает и средства основного ухода за лицом, и пенку для умывания, и кремы для лица - дневной и ночной. При этом комплексный уход мы предлагаем по доступной цене. Есть и маски для лица, и скрабы, и шампуни, и бальзам-кондиционер, и маска для волос. Уникальность серии в добавлении пантогематогена, который обладает удивительным действием - препятствует возрастным изменениям, убирает мелкие морщины. Фактически просто отодвигает возрастные признаки.

Какая женщина откажется от хорошей маски? Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Получается, расположение на территории Алтайского края, да еще и совсем рядом с Республикой Алтай, дает вашей продукции особое преимущество?

- Да, наша продукция - это продукция от природы. Все наше сырье - в шаговой доступности. Это и целебные травы, и корни, и кедровые орехи, и панты. При этом сырье проходит тщательный контроль качества. Процедура сертификации для каждого продукта обязательна.

Есть в компании товары и для мужчин. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- А мужчины что предпочитают из ассортимента «Двух линий»?

- Мужчины тоже хотят выглядеть молодыми и красивыми. Мы предлагаем им кремы для лица, для кожи вокруг глаз. Есть гели для бритья и после бритья, гели для душа. Мы гордимся тем, что и в этой продукции присутствует такой компонент, как пантогематоген, действие которого испытано много раз.

Примета товаров для детей - красочная упаковка. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- А в красочных упаковках - это, видимо, товары для самых маленьких?

- Конечно! Мы выпустили торговую марку «Рики Тики», которая включает пенку для ванной, шампунь, крем для тела. Главный компонент в «Рики Тики» - наши алтайские целебные травы.

Травяные чаи «Алтэя» собраны в подарочные упаковки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Вижу у вас упаковки с чаем.

- Да, производим чаи под торговой маркой «Алтэя». Мы создали разнообразные травяные купажи с использованием ромашки, бадана, липы, смородины, малины, шиповника. Это чай, который и пить приятно, и для здоровья полезен. Разработали, кстати, и подарочные наборы.

Такая каша придется по вкусу и взрослым, и детям. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Успеваете ли вы реагировать на вызовы времени и предлагать потребителю что-то, актуальное здесь и сейчас?

- Конечно. Учитывая ситуацию с пандемией, люди обратили особое внимание на соответствующие продукты. Мы выпустили серию SeptiVir, включающую антисептический спрей и анитибактериальное жидкое мыло. А кроме этого в нашем ассортименте и раньше был антисептический гель.

Выбор товаров непрерывно расширяется. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Широкий у вас выбор.

- Очень! Ассортимент будет расширяться и дальше. А все, что сейчас предлагает компания «Две линии», можно найти на нашем сайте. Ну а приобрести нужные товары люди могут в аптеках.

Сайт: dvelinii.com

В компании есть пищевая производственная линейка. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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