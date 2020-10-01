Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 октября 2020 года: снова больше 80 заболевших в сутки

Новосибирцы рассказали об испытаниях вакцины против COVID-19 на себе. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 октября 2020 года. Врачи зарегистрировали очередной рост заболеваемости, за прошедшие сутки они выявили 82 новых случая заболевания COVID-19 в Новосибирской области - такого высокого показателя не было около двух месяцев. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 13299 жителей региона. Новосибирская область занимает 22 место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 в Новосибирске за минувшие сутки

БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИЛИСЬ

Суточная заболеваемость коронавирусом стала почти в два раза выше количества излечившихся за день. За минувший день врачи выписали из больниц 49 человек, эти пациенты полностью выздоровели от COVID-19. Общее число излечившихся составляет 12022 человека с начала вспышки заболевания в Новосибирской области.

УМЕРЛИ ПЯТЕРО ПАЦИЕНТОВ

В Новосибирске пять пациентов скончались от COVID-19 за сутки. По информации оперативного штаба жертвами коронавируса стали четверо мужчин в возрасте 40 лет, 60 лет, 80 лет и 88 лет, а также 82-летняя женщина. Всего в Новосибирской области 454 умерли от коронавируса.

В реанимации новосибирских больниц находятся 56 пациентов. Еще 13 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

ДНЕВНИК ИСПЫТАНИЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

Новосибирцы рассказали ,как испытывали на себе вакцину «Вектора» от коронавируса. 35-летний таксист Владимир рассказал, что людей держали в просторных боксах, некоторые даже пошли на испытания парами, среди пациентов были и муж с женой, и молодой парень с девушкой. Кормили по шесть раз в день, но вечером запирали корпуса. Врачи подбадривали, говорили, что многие придумывают себе болезнь. Как прошли испытания вакцины от коронавируса — читайте в дневнике участника.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 82 человека

Количество классов на карантине: 54 школьных класса, 9 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru