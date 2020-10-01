Героя-разведчика искали 10 лет, чтобы вручить ему медаль

Награда искала Дмитрия 10 лет. Фото: Анна ПАШАГИНА

30 сентября 43-летнему Дмитрию Нарижных была вручена государственная награда — медаль Суворова. Она нашла своего героя спустя 10 лет. Почему так получилось — в материале КП-Новосибирск.

СЫН СЛУЖИТ, А МАМА ДЕЖУРИТ У ТЕЛЕФОНА

На крыльцо военного комиссариата Новосибирской области вместе с мамой поднимается Дмитрий Нарижных. У мужчины сегодня особенный день: он признается — волнуется, как подросток.

— Я с самого детства знал, что буду служить. Прадед был военным, дедушка тоже, папа служил. Вот и я по их стопам пошел. Я родился в Киргизии, в Бишкеке. Как только появилась возможность, собрал вещи и поехал поступать в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в Санкт-Петербурге. Только не прошел на конкурсной основе, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Мужчина не отчаялся и решил подать документы в Краснознаменный учебный отряд подводного плавания имени С. М. Кирова там же, в Питере, но тоже не срослось. Парень не служил в армии, а без этого туда не принимают.

— Меня потом призвали на службу. Отправили в мотострелковый гвардейский полк, сухопутные войска, в городе Камыша. Тогда два года служили, — вспоминает мужчина.

Боевые действия на Северном Кавказе начались в середине 1990-х годов. Как рассказывает Дмитрий, в то время на службу в горячих точках брали только добровольцев, это было необязательно. Да и то отбор проходили не все. В самый эпицентр событий отправляли только самых мужественных и стойких.

На вручение сибиряк пришел вместе с мамой. Фото: Анна ПАШАГИНА

— Когда командир взвода донес до нас информацию о наборе, мы все как один сделали шаг вперед. Мы были разведчиками. Отбор не прошли только те, кто служил первый год. А нам всего три месяца до дембеля оставалось, — продолжает Дмитрий.

Признался, что маму волновать не захотел, беспокоился о ее здоровье. Поэтому о своем решении домой не сообщил.

— Он вообще не сразу мне рассказал, что уехал в горячую точку, — перебивает Дмитрия его мама, Ольга Ивановна. — Я от его друга узнала, что мой сын покинул часть. Дима ему письмо написал, а тот мне показал.

Вспоминая это, женщина еле сдерживает слезы. Три месяца, пока ее сын участвовал в боевых действиях, она жила возле телефона в прямом и переносном смысле. Ежедневно звонила в часть, чтобы узнать, как дела у Димы.

— Звоню в часть — мне говорят, что они еще там. Потом сразу же на горячую линию перезванивала и узнавала, нет ли его фамилии среди раненых или не дай бог убитых. Эти три месяца были для меня очень тяжелыми, — признается Ольга Ивановна. — И потом в ноябре мне позвонили и сказали, что мой сын едет домой. У меня камень с души упал.

«МЕНЯ НАШЛИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ»

Домой Дмитрий вернулся целым и невредимым. О том, что происходило все три месяца там, в горячей точке, рассказывать не любит. То, что было на войне, там и останется. О подвиге, который совершил, сильно не распространяется — военная тайна.

— После того как демобилизовался, я вернулся в Питер, потом домой. Решил переехать в Новосибирск и тут познакомился с будущей женой. Сейчас работаю на заводе машинистом крана. У нас прекрасная семья, две дочки, — улыбается сибиряк.

Дмитрий волновался перед торжеством. Фото: Анна ПАШАГИНА

Почему медаль искала хозяина 10 лет? Всему виной переезд. Дмитрий снялся с воинского учета в Питере, да и в Киргизии он тоже давно не жил. Потом осел в Новосибирске. Видимо, тогда и начался поиск. Работу приходилось проводить в масштабе всей России.

— Министерство иностранных дел отправило запрос в посольство Российской Федерации в Киргизии. Они обратились в союз «Боевое братство» — это организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов, — объясняет Дмитрий. — Ну и в социальных сетях всем моим однофамильцам разослали сообщения о том, что меня ищут. Так я и узнал, что меня хотят наградить.

Этот день семья запомнит навсегда. Получать награды ведь всегда приятно, особенно неожиданные. Медаль Суворова вручается не просто так, а за мужество и отвагу, проявленные при исполнении военного долга.

— Я на самом деле вообще не сторонник публичных мероприятий, непривычно это для меня, — добавляет мужчина. — Волновался весь вечер, уснуть даже не мог. Думал, как все это пройдет. Рад, что медаль дошла до меня, ведь все мои товарищи получили награды почти сразу.

Вечером семья Нарижных соберется за большим столом и отметит это радостное событие. Ведь не каждый день глава семьи получает правительственные награды.

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