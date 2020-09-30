Депутаты просят не лишать пожилых сибиряков надбавки к пенсии

На первом заседании Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва председателем выбрали Дмитрия Асанцева. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Следующие пять лет интересы новосибирцев будут защищать 50 депутатов, избранных по одномандатным округам. Первая сессия нового созыва состоялась 25 сентября в большом зале новосибирской мэрии. Расскажем, какие важные решения были приняты.

Дмитрия Асанцева выбрали председателем

Начнем с того, что депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва повторно избрали председателем Дмитрия Асанцева. Он обратился к коллегам с речью:

- Уважаемые коллеги! Благодарю за оказанное мне доверие и со своей стороны считаю, что прежде всего нужно стремиться к конструктивной работе. Критика абсолютно необходима, она уместна, и без нее нет развития, но хочу сказать, что вслед за критикой должны предлагаться эффективные, способные к жизни решения.

По итогам выборов заместителей председателя Совета депутатов города Новосибирска должность вице-спикера сохранил за собой Евгений Яковенко. Другие два места заняли Антон Тыртышный и Николай Тямин.

Комиссий стало больше

Еще одна важная новость: в седьмом созыве увеличилось число постоянных комиссий, теперь их 10. Начнет свою работу комиссия по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

- Исключительной компетенцией депутатов Совета депутатов города Новосибирска является контроль за органами исполнительной власти, в частности, мэрией города Новосибирска, а соответственно, и должностными лицами по вопросам местного значения. Эта функция раньше была размыта среди девяти комиссий Совета депутатов города Новосибирска. Сейчас принято решение создать десятую комиссию, чтобы она была профильной, и замкнуть на ней определенные функции по контролю за органами местного самоуправления и должностными лицами по вопросам местного значения. Это право нам дано федеральным законом, это исключительное право Совета депутатов города Новосибирска. Считаю, что такая комиссия необходима, востребована, и это улучшит работу исполнительной власти, - прокомментировал решение Дмитрий Асанцев.

Председателем постоянной комиссии по градостроительству стал Сергей Трубников, по социальной политике и образованию - Игорь Титаренко, по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству - Александр Тарасов, по наказам избирателей - Александр Бурмистров, по местному самоуправлению - Игорь Атякшев, по городскому хозяйству - Игорь Кудин, по муниципальной собственности - Сергей Бондаренко, по бюджету и налоговой политике - Кирилл Покровский, по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения - Андрей Гудовский. На заседании сессии в комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству председатель утвержден не был.

Кроме того, утвердили председателей и двух специальных комиссий: председателем комиссии по регламенту была избрана депутат Екатерина Митряшина, председателем комиссии по контролю за электронной системой - Андрей Аникин.

Пенсионерам нужна помощь

Уже на первой сессии был заложен социальный вектор дальнейшей работы. Так, депутат Александр Мухарыцин внес два предложения: по сохранению надбавки для пенсионеров, трудившихся в сельском хозяйстве, и по поддержке пенсионеров в связи с пандемией коронавируса.

- В процессе моей избирательной кампании по данным вопросам ко мне обращались многие избиратели, а также члены комитета «Пенсионеры - за достойную жизнь!». Дело в том, что в соответствии с федеральным законодательством пенсионерам, проработавшим более 30 лет в сельском хозяйстве, надбавка в размере 25 процентов к фиксированной части пенсии устанавливается при условии, что пенсионер проживает в сельской местности. Но если пенсионер переезжает жить в город, то право на получение этой надбавки он теряет.

Отметил депутат и то, что пожилые люди первыми попадают в группу риска по заражению коронавирусом:

- Лекарства для лечения этой инфекции стоят очень дорого, при этом дополнительных источников дохода, кроме пенсий, большинство пенсионеров не имеют. Поэтому предлагаю обратиться к Председателю Правительства Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о единовременной выплате всем пенсионерам в размере не менее одного минимального размера оплаты труда.

Вопрос об обращении к Председателю Правительства РФ будет рассмотрен профильной комиссией.