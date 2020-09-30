Из двух полос в четыре

Участок трассы Р-254 «Иртыш» после реконструкции. Предоставлено пресс-службой ФКУ «Сибуправтодор».

Трасса Р-254 «Иртыш» от Омска до Новосибирска в последние годы меняется на глазах. На профессиональном языке дорожников это называется реконструкцией - дорогу перестраивают настолько, что она меняется до неузнаваемости. На участке с 1392-го по 1422-й километр в Коченевском районе так и есть. Пять лет назад здесь была обычная двухполоска, а сейчас - современный автобан. В сентябре этого года был введен в строй последний этап этого проекта - участок протяженностью 13,5 километра. А в целом после реконструкции 30 километров соответствуют технической категории IБ. Это четыре полосы с разделением встречных потоков, заново построенный 10-километровый участок в обход Коченева, а также шесть транспортных развязок и семь мостовых сооружений. Есть даже площадка отдыха для водителей. На протяжении всего участка уложено покрытие из цементобетона. Сюда выведен транспортный поток с Северного обхода Новосибирска, но до городской черты еще 20 километров, которые ведут в том числе и к Международному аэропорту имени А. И. Покрышкина, а также к крупным логистическим центрам на подступах к мегаполису. Необходимо теперь расширить и этот участок до четырех, а местами и до шести полос, и проект уже в разработке.

Предполагается, что на участке с 1422-го по 1442-й километр будут размещены пять транспортных развязок и мост через реку Чик. После этого участок сможет пропускать ежесуточно порядка 37 тысяч автомобилей.

Те, кто регулярно ездит в Томск и Кемерово, тоже заметили перемены на трассе Р-255 «Сибирь», на границе Новосибирской и Кемеровской областей. Здесь, также в рамках реконструкции, строят транспортную развязку с путепроводом. Еще один путепровод возводится в трех километрах отсюда, над железнодорожными путями. Перестраивают и участок дороги. В целом работами охвачено 9 километров - с 149-го по 158-й. Открыть движение на обновленном участке планируют в 2022 году.

Федеральная дорожная сеть Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей находится в ведении ФКУ «Сибуправтодор», подведомственного Росавтодору.

Руководитель управления Дмитрий Тулеев рассказывает:

- Мы ищем самые разные пути повышения пропускной способности дорог на подъездах к крупным населенным пунктам. Сейчас в Кемеровской области заканчиваем строительство обхода Мариинска. В Омской области в рамках капитального ремонта планируем расширить все три федеральные дороги в радиусе 50 километров на подъездах к областному центру. Рассчитываем справиться с этой задачей в ближайшие несколько лет. Сейчас специалисты ведут проектирование этих объектов. Состояние подведомственной сети поддерживаем на должном уровне благодаря своевременному качественному ремонту. В нынешнем году его объем составил порядка 300 километров в четырех регионах. На всех объектах при устройстве покрытия применяем метод объемного проектирования, позволяющий подбирать состав асфальтобетонной смеси исходя из эксплуатационных и климатических особенностей каждого участка.

Самым сложным объектом ремонта в Новосибирской области в этом году был участок трассы Р-255 в Мошковском районе - с 88-го по 93-й километр. Здесь пришлось частично заменить слабый грунт, а также задействовать для укрепления земляного полотна экструзионный пенополистирол и георешетки с заполнением щебеночно-песчаной смесью. Толщина дорожной одежды, включая три слоя асфальтобетона, составляет здесь 1,37 метра. На участке также отремонтированы водоотвод и пешеходные дорожки, обновлены посадочные площадки, установлены более 2 километров металлического барьерного ограждения, новые столбики и знаки.

В Новосибирской области в течение сезона плановый ремонт дорожного покрытия с заменой элементов обустройства был выполнен на трассе Р-254 «Иртыш», с 1043-го по 1048-й и с 1218-го по 1225-й километр. На 36 километрах трассы Р-254 и Северного обхода Новосибирска уложили тонкослойное защитное покрытие из битумоминеральной смеси. В октябре будет закончен капитальный ремонт на отрезке трассы Р-254 - с 1233-го по 1248-й километр в Убинском районе и на мостах через реки Старица (34-й километр Северного обхода Новосибирска) и Каргат (1283-й километр Р-254).