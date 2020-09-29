Квартиры в центре Новосибирска: как оценить выгодность инвестиций

Фото: Влад КОМЯКОВ

Центральные локации традиционно более выгодны для покупки квартир с целью инвестирования. Качественные квартиры в этом районе всегда востребованы. При этом свободной земли в центре Новосибирска нет, поэтому появление новых жилых комплексов, отвечающих современным требованиям комфорта, случается очень редко.

- Земля - это ресурс, и ресурс конечный, - отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. - В общей стоимости дома она достигает до 20%, и чем выгоднее расположен участок, тем он дороже.

Недвижимость в центре дороже, зато она более ликвидна: такую квартиру легко сдать, объект постоянно растет в цене.

В Центральном районе Новосибирска стоимость квадратного метра на 20 - 35% выше средней по городу. При этом темпы роста жилья несравнимы: если в целом по Новосибирску, по данным «Авито. Недвижимость», квартиры на вторичном рынке дорожали в пределах 2%, то в Центральном районе этот показатель достигает 12 - 23% в сегменте однокомнатных квартир и студий.

По данным аналитиков портала N1.RU, за два года сильнее всего на рынке новостроек Центрального района прибавил в цене квадратный метр в четырехкомнатных квартирах (24,9%), на втором месте - трехкомнатные (19,9%), на третьем - однокомнатные (19,1%). При этом на вторичном рынке быстрее всего дорожают однокомнатные (16,7%) квартиры. Тренд на удорожание самых больших и самых маленьких квартир подтверждается аналитическими данными по росту стоимости квартир в зависимости от их площади.

Сергей Николаев объясняет этот тренд несколькими причинами:

- Во-первых, был период, когда больших квартир строили мало. И часть предложения на рынке - это два объекта, сведенные в один. Во-вторых, на самоизоляции многие деловые люди оценили прелесть большой квартиры, когда можно спокойно работать в своем кабинете, не испытывая неудобств из-за шумящих детей или работающего рядом телевизора.

В Центральном районе статус новостройки имеют около 20 объектов и жилых комплексов, часть из этих домов по сути новостройками не являются: дома были сданы несколько лет назад, но в них активно продаются квартиры и от застройщика, и от инвесторов. В стадии строительства находятся пять комплексов.

- Для инвестора важен тот факт, что первичку на условиях ипотеки можно взять под 6% годовых, а вторичка - это как минимум 9%, - говорит Сергей Николаев. - При такой разнице в ставке в ежемесячном платеже это выливается в рост сумм до 18%.

Инвестиции в жилье в центре

Квартиры с целью инвестиций в центре Новосибирска традиционно приобретают с двумя основными целями: продать инвестиционную квартиру в момент сдачи дома или сдавать ее. С этой точки зрения вложения средств в недвижимость Центрального района - выгодный и беспроигрышный вариант: сейчас рост цен на квартиры в этой локации более чем в два раза превышает ставки по депозитам.

Кроме роста цены за объект, который, по статистике, за год составляет 15 - 20%, в Центральном районе стабильно растет и цена аренды. По данным «Авито», затраты на аренду квартиры в Центральном районе на 20% выше среднего по городу, а по данным N1.RU, за два года аренда однокомнатной квартиры в центре подорожала на 15%.

По мнению Оксаны Орловой, генерального директора АН «Мост», для инвестиций сохраняется популярность качественных полноценных однокомнатных квартир в центре, они востребованы под арендный бизнес. - Студии маленькой площади сейчас стали котироваться ниже, - говорит Орлова.

- По нашим данным, покупатели чаще предпочитают инвестировать в однокомнатные и двухкомнатные квартиры, - отмечает руководитель отдела новостроек «Жилфонда» Григорий Якобсон. - В Центральном районе все квартиры идут под сдачу достаточно хорошо. Этот район отличается тем, что здесь востребована и недвижимость большого формата.

Два проекта ГК «Расцветай» в центре

Одна из самых интересных новинок на рынке недвижимости - два проекта ГК «Расцветай». Оба дома расположены в очень привлекательной локации: первый - на улице Семьи Шамшиных, рядом с ТЦ «Москва», второй - на улице Ядринцевской, стабильно входящей в тройку самых престижных улиц Новосибирска с дорогими квартирами. Оба дома отличаются великолепной транспортной доступностью, пятиминутной близостью к метро и обеспеченностью социальной инфраструктурой: рядом детские сады, престижные школы и гимназии, Центральный парк.

Дом «Расцветай на Шамшиных». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Первый дом - «Расцветай на Шамшиных» - более демократичный. Однокомнатную квартиру можно купить по цене от 4,35 миллиона рублей. Проекты этого застройщика отличает стабильно высокое качество строительства, использование качественных стройматериалов и инженерии, благоустройство прилегающей территории и достойная отделка экстерьера дома и общественных помещений. Интересная особенность проекта - нестандартные планировки квартир, благодаря чему практически в каждой квартире есть зоны для гардеробной, обилие света и просторные жилые зоны.

В отделе продаж застройщика рассказали, что покупатели ценят, что в доме на улице Семьи Шамшиных всего 146 квартир против 300 в домах других застройщиков. Ценное преимущество - достойная обеспеченность дома парковочными местами - 1:2.

- В доме разумная для центра квартирография, - комментирует представитель компании. - С одной стороны, много однокомнатных квартир, но все они довольно просторные, больше похожие на двушки-студии. С другой стороны, нет квартир огромной площади, дорогих в содержании и менее ликвидных. Так, площадь трехкомнатных квартир - 82 квадратных метра.

В новостройке «Расцветай на Шамшиных», кроме обычных квартир, будут доступны квартиры с террасами. Учтены все детали для комфортного проживания: точка Wi-Fi во дворе, при въезде на парковку работает система распознавания автомобильных номеров, видеонаблюдение во дворе и в лифтах, система телеметрии для автоматической передачи показаний приборов учета квартир, многоступенчатая система грязезащиты, розетки на лоджиях. При строительстве ГК «Расцветай» применяет исключительно качественные материалы и технологии строительства: монолит с кирпичным заполнением, наружные и внутренние кирпичные стены, фасад из высококлассного облицовочного кирпича, современные инженерные решения. Квартиры сдаются с качественной чистовой самоотделкой.

Второй проект - «Расцветай на Ядринцевской» - дом класса «бизнес-лайт». Здесь анонсирован клубный этаж с квартирами свободной планировки и высотой потолка до 3,6 метра. При этом в доме можно купить квартиру комфортной площади 89 квадратных метров.

Дом «Расцветай на Ядринцевской». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

«Расцветай на Ядринцевской» - единственный строящийся многоэтажный дом в радиусе 800 метров от площади Ленина. Дом будет оснащен интеллектуальными опциями для безопасности и комфорта: Wi-Fi во дворе и холле первого этажа; предусмотрены видеодомофоны с возможностью управления из приложения на смартфоне; современная система открывания с помощью ключ-карты, «умные» счетчики; бесшумные скоростные лифты, сейфы для хранения ключей от автомобилей для семейных машино-мест.

Изюминка проекта «Расцветай на Ядринцевской» - места общего пользования на первом этаже, выполненные по авторскому дизайн-проекту. По задумке застройщика, общие пространства - это не просто элемент дома, а часть жилой среды, комфортной и статусной. Лобби первого этажа разделено на функциональные зоны, где можно отдыхать, принимать гостей, работать и проводить деловые встречи и переговоры. Все продумано до мелочей: входные группы оснащены прозрачными дверями, сквозь которые видно происходящее во входной зоне и во дворе, оформление этажей выдержано в теплых оттенках в неоклассическом стиле. Для создания современного пространства мест общего пользования используются качественные дорогие материалы, как при отделке респектабельных отелей. К примеру, на всех этажах дома «Расцветай на Ядринцевской» применен широкоформатный керамогранит производства Испании.

Лобби грамотно зонировано и дает возможность проведения встреч или комфортного отдыха. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

- Безусловная привлекательность этих проектов заключается в их месторасположении и интересных планировочных решениях, - комментирует перспективу объектов Григорий Якобсон. - «Расцветай» - надежный застройщик. Чтобы убедиться в этом, достаточно оценить список реализованных проектов. Строят быстро и качественно. Нет сомнений, что новые дома будут возведены в срок.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Главное звено». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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