Александр Карелин стал сенатором, а Андрей Шимкив - главой Заксобрания

Александр Карелин. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Седьмой созыв Законодательного собрания начал свою работу: на первой сессии были озвучены важные кадровые решения регионального парламенты. Подробно разберем, кто будет отвечать за работу депутатов.

Решение №1. Андрей Шимкив – председатель

Решением фракции «Единая Россия» на пост председателя Законодательного собрания Новосибирской области был выдвинут Андрей Шимкив.

- Прекрасно помню 29 сентября 2015 года. Свое выступление с этой же трибуны, свое волнение. Да и сейчас волнуюсь. Я говорил тогда, что необходимо вернуть в областной парламент дух законотворчества. Говорил о необходимости консолидации всех депутатов регионального парламента вне зависимости от их фракционности, от их партийной принадлежности. О серьезных вызовах, стоящих перед Заксобранием в кризисном 2015-ом году. Сегодня, оглядываясь на эти пролетевшие мгновенно пять лет, которые мы работали вместе в шестом созыве, - могу сказать, что у нас многое получилось, - заявил Андрей Шимкив.

И депутаты его поддержали: по сообщению председателя счетной комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области Ирины Диденко, именно за кандидатуру Андрея Шимкива отдали свои голоса все 73депутата, которые присутствовали на сессии.

- Огромное спасибо за такое доверие и единогласное голосование, – сказал в ответной речи Андрей Шимкив. – Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Это накладывает на меня еще больше ответственности перед вами, перед нашими избирателями, перед всей нашей Новосибирской областью. Спасибо огромное!.

Андрей Шимкив. Фото: Влад КОМЯКОВ

Решение №2. Андрей Парфенов - первый заместитель

Андрея Парфенова на пост первого заместителя Председателя регионального парламента выдвинул вновь избранный спикер Заксобрания Андрей Шимкив. Эту кандидатуру в открытом голосовании поддержали 72 депутата.

Андрей Панфёров поблагодарил своих коллег за оказанное доверие:

- Задачи все знаю. Во мне не сомневайтесь. Те задачи, которые будут ставиться передо мной в депутатской деятельности и Председателем Законодательного Собрания, и вами, будут выполнены своевременно, беспрекословно и в срок. Спасибо вам большое!

Кроме того, был рассмотрен вопрос «Об избрании заместителей Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области». Заместителями Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области избрали Ильенко Валерия Павловича и Красовскую Наталию Рудольфовну.

Заместителями Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области, осуществляющими депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе были избраны Карпов Владимир Яковлевич и Кубанов Анатолий Анатольевич.

Решение №3. Андрей Карелин – сенатор

В ходе работы сессии тайным голосованием депутаты регионального парламента выбрали представителя от Законодательного Собрания Новосибирской области в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Фракция «Единая Россия» на этот пост выдвинула Александра Карелина, эту кандидатуру поддержал и спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

- Благодарю вас за столь высокое доверие. Готов вместе с вами представлять интересы Новосибирской области, ожидания каждого из наших избирателей в Совете Федерации Российской Федерации. Спасибо большое!, – поблагодарил депутатов областного парламента вновь избранный сенатор.

КСТАТИ

Глав комитетов выбирали по-новому

Новую схему выбора председателей комитетов прокомментировал Губернатор Андрей Травников. Суть ее проста: возглавить комитет может только депутат, который не является заинтересованным представителем отрасли.

-Предлагая поменять председателей комитетов, мы уходим от любых предположений и упреков в конфликте интересов. Но не в меньшей степени мы и обогащаем новым опытом, новыми идеями сами комитеты, - подчеркнул Андрей Шимкив.

Итак, вот кого избрали:

председателем комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности избран Фёдор Николаев.

Председателем комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению избран Олег Подойма.

Председателем комитета области по транспортной, промышленной и информационной политике избран Майис Мамедов.

Председателем комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям избран Александр Терепа.

Председателем комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике избран Вениамин Пак.

Председателем комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения избран Игорь Гришунин.

Председателем комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам избран Александр Морозов.