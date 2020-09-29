Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 30 сентября 2020 года: заразились больше 13 тысяч человек

Побороть заразу врачи пока не могут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 30 сентября 2020 года: в минувшие сутки врачи выявили в регионе 71 новый случай заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 13070 жителей Новосибирской области, число излечившихся немного меньше — почти 12 тысяч человек. Новосибирская область занимает 22 место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области. Фото: «Яндекс»

ЗАРАЗИЛИСЬ ЕЩЕ ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ

В Новосибирской области дети продолжают заражаться коронавирусом. За прошедшие сутки 4 ребенка заболели COVID-19. Всего с начала вспышки заболевания заразились 772 ребенка.

В детской больнице №3 находятся 22 маленьких пациента с диагнозом «COVID-19» и подозрением на опасную болезнь.

ЧИСЛО ТЯЖЕЛЫХ БОЛЬНЫХ РАСТЕТ

В регионе сохраняется прежний уровень смертности, но статистика говорит о росте числа пациентов в отделениях реанимации и на аппаратах ИВЛ. По данным оперативного штаба, сейчас в реанимации лежат 55 пациентов, еще 18 человек не могут самостоятельно дышать без помощи ИВЛ.

За прошедшие сутки скончались четверо пациентов: 72-летний мужчина и три женщины в возрасте 72 года, 73 года и 84 года. Общее число жертв коронавируса в Новосибирской области достигло 445 человек.

КОРОНАВИРУСНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ОШТРАФОВАЛИ

Суд наказал новосибирский госпиталь для больных коронавирусом, где посетители жаловались на плохие условия содержания. Жалобы поступали от пациентов медсанчасти №25 еще в мае 2020 года, пациенты отметили отсутствие коек, небрежное отношение персонала, грязные душевые и туалеты. Теперь руководство больницы обязано выплатить штраф в сто тысяч рублей.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 71 человек

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей

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