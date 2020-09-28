Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 29 сентября 2020 года: власти разрешили выставки и концерты

Власти разрешили проводить концерты, но в масках и с дистанцией Фото: Влад КОМЯКОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 29 сентября 2020 года тревожные. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе обнаружено 69 новых заболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 12999 жителей Новосибирской области, в их числе 768 детей. Новосибирская область занимает 22 место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 за сутки в Новосибирске

СТАЛО МЕНЬШЕ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

За прошедшие сутки врачи выписали 41 пациента, которые побороли коронавирус. Всего с начала эпидемии 11859 человек излечились от COVID-19.

ДВЕ СМЕРТИ ЗА СУТКИ

Двое новосибирцев скончались от коронавируса минувшим днем. Оперативный штаб сообщил, что среди жертв заболевания оказались 63-летний мужчина и 80-летняя женщина. Всего в Новосибирской области от коронавируса умер 441 человек.

На данный момент в отделениях реанимации находятся 59 человек, еще 15 пациентов не могут дышать без помощи аппаратов ИВЛ.

КАРАНТИН В ШКОЛАХ

Школы продолжают закрывать классы на карантин в Новосибирской области из-за угрозы распространения COVID-19. Всего 69 классов были закрыты на карантин, начиная с 1 сентября 2020 года. По данным министерства образования региона, к концу месяца COVID-19 был выявлен у 93 школьников.

ОТКРЫЛИ ГОСТИНИЦЫ, РАЗРЕШИЛИ КОНЦЕРТЫ

Власти продлили режим ограничений по борьбе с COVID-19 до 31 октября 2020 года. Притом правительство разрешило работу гостиниц и соляриев в регионе. Открылись молодежные центры, можно проводить выставки и концерты с соблюдением дистанции и ограничительных мер.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 69 человек

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей

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